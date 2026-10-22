Die Kryptowährung Hyperliquid ist in den letzten 14 Handelstagen zunehmend unter Druck geraten und notiert mit 78,33 US-Dollar mittlerweile 17 Prozent unterhalb des Monatshochs. Die jüngste Kursschwäche drückte den Kurs der Perpetual-Dex zurück bis an die Verlaufstiefs aus dem Handelsmonat September. Wie tief der HYPE-Kurs bei einer Korrekturausweitung zurückfallen könnte und welches Chartniveau für eine bullishe Trendfortsetzung überwunden werden muss, verrät diese charttechnische Analyse.
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