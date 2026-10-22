App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
2,46 T
Hyperliquid-Kurs68,92 -5.62%
Bitcoin-Kurs72.174,49 -4.28%
Ethereum-Kurs2.114,92 -5.57%
XRP-Kurs1,16 -6.60%
BNB-Kurs648,73 -2.92%
Hyperliquid-Kurs68,92 -5.62%
Solana-Kurs91,90 -5.25%
TRON-Kurs0,292182 -1.35%
Dogecoin-Kurs0,069664 -6.39%
Cardano-Kurs0,188571 -7.86%
Zcash-Kurs1.070,46 -11.50%
Chainlink-Kurs10,59 -6.78%
Pi Network-Kurs0,069089 -3.17%
Kursanalyse 

Hyperliquid-Prognose: Darum müssen die Bullen jetzt dagegenhalten

Die Bären haben das Ruder vorerst übernommen. Ob Hyperliquid jetzt eine anhaltende Abwärtsbewegung droht, erklärt diese Kursanalyse.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Logo von Hyperliquid.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Hyperliquid (HYPE) verliert zunehmend an Halt

Die Kryptowährung Hyperliquid ist in den letzten 14 Handelstagen zunehmend unter Druck geraten und notiert mit 78,33 US-Dollar mittlerweile 17 Prozent unterhalb des Monatshochs. Die jüngste Kursschwäche drückte den Kurs der Perpetual-Dex zurück bis an die Verlaufstiefs aus dem Handelsmonat September. Wie tief der HYPE-Kurs bei einer Korrekturausweitung zurückfallen könnte und welches Chartniveau für eine bullishe Trendfortsetzung überwunden werden muss, verrät diese charttechnische Analyse.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt Fabian Dori
Fabian Dori im Gespräch Warum Banken bei Bitcoin umdenken müssen – Investmentchef gibt Einblicke
Eine Solana-Münte vor grünem Hintergrund
Netzwerkaktivität zieht anSolana überrascht mit starken Onchain-Daten: Was steckt dahinter?
Eine Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund
Bitcoin aktuellBitcoin-Kurs sendet Warnsignale – geht es wieder abwärts?
Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
0,802536
19.18%
Akedo
0,026813
16.96%
Bitway
1,53
2.64%
Figure Heloc
0,919494
2.46%
Monero
544,93
0.64%
Open USD
0,889246
0.02%
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
10,01
0.01%
Circle USYC
1,01
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
0,890120
0.00%
USDS
0,890120
0.00%
LayerZero
1,58
-15.26%
Stacks
0,290707
-14.30%
Filecoin
0,849197
-12.18%
Ethena
0,175769
-11.53%
Zcash
1.070,46
-11.50%
Quant
167,85
-10.09%
Aptos
0,672371
-9.97%
Jupiter
0,273383
-9.69%
Ondo
0,379437
-9.52%
Canton
0,091012
-9.30%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren