Die Bären haben das Ruder vorerst übernommen. Ob Hyperliquid jetzt eine anhaltende Abwärtsbewegung droht, erklärt diese Kursanalyse.

Hyperliquid-Prognose: Darum müssen die Bullen jetzt dagegenhalten

Hyperliquid-Prognose: Darum müssen die Bullen jetzt dagegenhalten

Die Kryptowährung Hyperliquid ist in den letzten 14 Handelstagen zunehmend unter Druck geraten und notiert mit 78,33 US-Dollar mittlerweile 17 Prozent unterhalb des Monatshochs. Die jüngste Kursschwäche drückte den Kurs der Perpetual-Dex zurück bis an die Verlaufstiefs aus dem Handelsmonat September. Wie tief der HYPE-Kurs bei einer Korrekturausweitung zurückfallen könnte und welches Chartniveau für eine bullishe Trendfortsetzung überwunden werden muss, verrät diese charttechnische Analyse.

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