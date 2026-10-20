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Rückzug aus Solana 

SkyAI verkauft seinen kompletten Solana-Bestand und kauft eigene Aktien zurück

Vor fünf Wochen gehörte SkyAI noch zu den größten Solana-Haltern unter den börsennotierten Unternehmen. Inzwischen ist der Bestand komplett verkauft, und auch die eigenen Aktionäre sollen ausbezahlt werden.

Ludwig Schlick
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Beitragsbild: Shutterstock

 | SkyAI hat sich binnen weniger Wochen von über zwei Millionen SOL getrennt

Das US-Unternehmen SkyAI hat seinen gesamten Solana-Bestand verkauft. Zum 16. Oktober verfügt die frühere Sharps Technology über rund 223,8 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln und über keinen einzigen SOL mehr. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der Abverkauf ging bemerkenswert schnell. Noch am 14. September bekräftigte SkyAI seine Treasury-Strategie und hielt zu diesem Zeitpunkt über zwei Millionen SOL, womit das Unternehmen auf Rang fünf der börsennotierten Solana-Halter lag. Am 11. Oktober wurde dann der Verkauf von rund einer Million Token bekannt, eine spätere Mitteilung an die Börsenaufsicht wies noch etwa 600.000 SOL aus. Jetzt ist der Bestand bei null.

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Fast alle Aktionäre sollen ausbezahlt werden

Das Geld fließt nicht in neue Investitionen, sondern an die eigenen Anteilseigner. SkyAI bietet drei US-Dollar je Aktie oder Optionsschein und will damit bis zu 67,1 Millionen Papiere zurückkaufen, umgerechnet 201 Millionen US-Dollar und 95 Prozent aller ausstehenden Anteile. Wird das Angebot vollständig angenommen, blieben dem Unternehmen vor Kosten noch rund 22,5 Millionen US-Dollar.

Der Rückkauf sollte zunächst nur gelten, solange der Solana-Kurs über 100 US-Dollar notiert. Da das Unternehmen keine Token mehr hält, strich es diese Klausel.

Widerstand kommt vom Aktionär Bastion Trading, der knapp zehn Prozent hält. Er fordert 3,50 US-Dollar je Anteil, eine unabhängige Prüfung der Verkäufe sowie Beschränkungen für Insider und will sich unter den aktuellen Bedingungen nicht beteiligen.

Was nach dem Rückkauf folgt, bleibt offen. Nach eigener Beschreibung arbeitet SkyAI weiterhin an einer Finanzplattform, die Stablecoin-Zahlungen auf Solana mit künstlicher Intelligenz verbinden soll. Ob dafür erneut SOL gekauft werden, sagt das Unternehmen nicht. An der Nasdaq will es notiert bleiben, wo die Aktie am Montag um 4,5 Prozent auf 2,77 US-Dollar zu legte.

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