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Comeback geschafft? 

Krypto im Aufschwung: Das verraten die Quartalszahlen

Nach drei Verlustquartalen in Folge ging es für den Krypto-Markt wieder deutlich nach oben. Ein Blick auf die Quartalszahlen zeigt, wo das Kapital herkam und welche Projekte am stärksten profitierten.

Ludwig Schlick
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Eine Bitcoin-Münze vor schwarzem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Krypto-Markt beendete im dritten Quartal eine lange Verlustserie

Ist das der Start des langersehnten Bullenmarkts? Diese Frage dürften sich derzeit viele Krypto-Anleger stellen, denn nach einem schwachen Jahresauftakt konnte der Markt im dritten Quartal seine Durststrecke sprunghaft beenden. Warum das jetzt Hoffnung auf mehr macht.

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