Nach den jüngsten Kursverlusten versucht Bitcoin wieder Fuß zu fassen. Doch die Erholung steht noch auf wackeligen Beinen. Reicht die Nachfrage für eine Trendwende oder droht der nächste Rücksetzer?

Bitcoin-Kurs sendet Warnsignale – wie lange hält die Erholung?

Bitcoin-Kurs sendet Warnsignale – wie lange hält die Erholung?

Bitcoin versucht sich nach den jüngsten Kursverlusten wieder zu erholen, doch so richtig trauen die Anleger dem Braten offenbar noch nicht. Während einige große Investoren die niedrigeren Kurse für weitere Käufe nutzen, fehlt es am Spotmarkt weiterhin an Nachfrage. Auch die Bitcoin-Bestände auf den Krypto-Börsen sind zuletzt wieder etwas gestiegen. Ist der Boden also tatsächlich schon gefunden oder könnte der nächste Rückschlag bevorstehen? Ein Blick auf die aktuellen Onchain-Daten zeigt, warum die Lage noch längst nicht so eindeutig ist, wie es zunächst scheint.

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