In diesem Artikel erfährst du:
- Warum sich der klassische Bitcoin-Zyklus verschieben könnte
- Welche Risiken das bullishe Szenario gefährden
- Warum viele Layer-1-Projekte 2026 unter Druck geraten könnten – und welche neuen Investment-Narrative entstehen
Eine kuriose, wilde und kaum berechenbare Krypto-Saison geht zu Ende. Die Spannbreite der Ereignisse reichte von präsidialen Memecoins, irrwitzigen Rallyes und dem institutionellen Durchbruch bis zu Super-Crashs, kompletter Stimmungsermüdung und einer historischen Underperformance einer Branche, die sich sonst mit tausendfachen Renditen schmückt. Krypto hat sich 2025 auf jeden Fall selbst übertroffen – doch kann 2026 noch einmal nachlegen? Von Regulierung über Geldpolitik bis zu neuen Sektoren und aufstrebenden Akteuren: Diese Ereignisse könnten das kommende Jahr prägen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden