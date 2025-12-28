App herunterladen
Super-Zyklus oder Bärenmarkt? 

Krypto-Ausblick 2026: Die wichtigsten Entwicklungen im neuen Jahr

Das nächste Jahr wird zum Wendepunkt für Krypto. Welche Faktoren den Markt antreiben könnten – und wo die größten Fallstricke lauern.

Johannes Macswayed
Bitcoin-Kurs87,662.00 $0.21 %
Der Blick in die Zukunft von Bitcoin und Co.: Zwischen Rekordjagd und Krypto-Winte

 Der Blick in die Zukunft von Bitcoin und Co.: Zwischen Rekordjagd und Krypto-Winte

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum sich der klassische Bitcoin-Zyklus verschieben könnte
  • Welche Risiken das bullishe Szenario gefährden
  • Warum viele Layer-1-Projekte 2026 unter Druck geraten könnten – und welche neuen Investment-Narrative entstehen

Eine kuriose, wilde und kaum berechenbare Krypto-Saison geht zu Ende. Die Spannbreite der Ereignisse reichte von präsidialen Memecoins, irrwitzigen Rallyes und dem institutionellen Durchbruch bis zu Super-Crashs, kompletter Stimmungsermüdung und einer historischen Underperformance einer Branche, die sich sonst mit tausendfachen Renditen schmückt. Krypto hat sich 2025 auf jeden Fall selbst übertroffen – doch kann 2026 noch einmal nachlegen? Von Regulierung über Geldpolitik bis zu neuen Sektoren und aufstrebenden Akteuren: Diese Ereignisse könnten das kommende Jahr prägen.

