Mit der Popularität von Bitcoin und Co. hat auch die Anzahl an entsprechenden Krypto-Apps in den letzten Jahren stark zugenommen. Ob Wallets, Börsen, Analysetools oder News, die Apps bieten eine Fülle an Funktionen, die die Krypto-Welt für jeden zugänglicher und sicherer machen. Wir stellen fünf Tools vor, die jeder Krypto-Fan kennen sollte.

Coinmarketcap

Alle Kryptos auf einen Blick. Wer die Kurse seiner Coins unkompliziert und in Echtzeit verfolgen möchte, ist mit der App gut bedient. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, aktuelle Kurse, Handelsvolumina, historische Daten und Marktwerte für eine breite Palette von Kryptowährungen zu verfolgen. CoinMarketCap stellt zudem Informationen über die Börsen bereit, auf denen diese Kryptowährungen gehandelt werden. Die Plattform genießt weltweit großes Vertrauen und wird von einer breiten internationalen Nutzerbasis verwendet, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Wallet of Satoshi

Die Wallet of Satoshi eignet sich sowohl für Neulinge in der Krypto-Welt, die ihre ersten Schritte im Umgang mit Bitcoin machen wollen, als auch für fortgeschrittene User, die bequem mit Bitcoin bezahlen möchten. Die Wallet of Satoshi ist eine mobile Krypto-Wallet. Nutzer können mit ihr Bitcoin senden und empfangen. On-chain oder über das Lightning-Netzwerk. Die Handhabung ist dabei so einfach wie möglich gestaltet. Technisches Know-how ist nicht erforderlich. Bei der App handelt es sich um eine sogenannte “Custodial Wallet”. Die Nutzer haben dabei nicht die volle Kontrolle über ihre privaten Schlüssel. Das ist zwar bequemer, birgt aber ein gewisses Risiko. Denn Nutzer müssen darauf vertrauen, dass die Entwickler die Coins auch sicher aufbewahren. Für kleinere Beträge, die man auch in einem physischen Portemonnaie mit sich führen würde, ist die App aber gut geeignet. Weitere Wallets findest du in unserem BTC-ECHO Wallet-Vergleich.

TradingView

TradingView ist ein umfassendes Tool zur Beobachtung und Analyse der Finanzmärkte. Die App bietet neben klassischen Assets wie Aktien, Indizes und Rohstoffen auch eine breite Auswahl von Kryptowährungen. Auf Grundlage von Echtzeitcharts können Investoren in die technische Analyse gehen und Handelsstrategien entwickeln. Die App bietet zudem eine Social-Network-Integration, Watchlists, Benachrichtigungen und einen Handelskalender. TradingView ermöglicht auch den Handel über ausgewählte Broker, sodass direkt aus der App heraus Aufträge platziert werden können. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Charts auf zu kleinen Smartphone-Bildschirmen schnell unübersichtlich werden und eine gewisse Routine erfordern. Für Trader und Investoren, die auch unterwegs nicht auf eine technische Analyse und Charts verzichten können, ist die App von TradingView allerdings ein sehr hilfreiches Tool.

Cointracking

Wer mit Kryptowährungen handelt, kann schnell den Überblick verlieren. Wann wurde welcher Coin gekauft und zu welchem Preis? Die CoinTracking-App ist eine umfassende Kryptowährungs-Tracking- und Portfolio-Management-App. Sie wurde entwickelt, um Kryptowährungsanleger bei der Verfolgung ihrer Krypto-Transaktionen, Gewinne, Verluste und Portfolio-Performance zu unterstützen. CoinTracking stellt ihnen zudem Werkzeuge zur Verfügung, um steuerliche Berichte für Kryptowährungen zu erstellen. Dabei unterstützt Cointracking eine Vielzahl von Kryptowährungen, Börsen und Wallets. Außerdem lässt sich mit der App die Handelsgeschichte eines Portfolios nachvollziehen und analysieren. Für Buchführungszwecke lassen sich die Berichte bequem exportieren. Neben Cointracking gibt es noch eine Reihe weiterer Anbieter von Steuersoftware für Kryptowährungen. Welche das sind und worin sie sich unterscheiden, erfährst du in unserem großen Steuersoftware-Vergleich.

BTC-ECHO App

Alle Inhalte von BTC-ECHO gibt es auch in der BTC-ECHO App. Verpasse nie wieder wichtige Entwicklungen im Sektor. Unsere App liefert dir aktuelle Nachrichten und Markt-Updates direkt auf dein Handy. So bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Verfolge den aktuellen Preis von über 1.000 verschiedenen Kryptowährungen. Außer dem findest du dort alle exklusiven Interviews und Hintergrundberichte. Oder lausche unseren Podcasts mit der App unterwegs. Bilde dich weiter und nutze das Wissen der Branchen-Insider. Natürlich deckt die App auch den Zugriff auf unsere Plus+ Inhalte ab. Bereit, für die Welt der Kryptowährungen? Lade unsere App jetzt herunter und tauche in die faszinierende Welt der digitalen Finanzen ein!