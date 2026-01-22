App herunterladen
Besser als investieren? 

Krypto-Airdrop-Farming 2026: Hier stecken die größten Chancen

Auch in diesem Jahr bleiben Krypto-Airdrops eine der attraktivsten Möglichkeiten, um auch mit geringem Kapitaleinsatz signifikante Renditen zu erzielen.

Johannes Dexl
Teilen
Krypto-Münzen an Fallschirmen im Himmel

Beitragsbild: Shutterstock/ ChatGPT

 | Nicht nur Hyperliquid und Base locken mit attraktiven Airdrops

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Perpetual DEXs 2026 das größte Airdrop-Potenzial bieten
  • Wie du mit delta-neutralen Strategien sicher und profitabel farmst
  • Warum sich ein Einstieg bei vielen Projekten nicht mehr lohnen dürfte
  • Wo neben massivem Reward auch rechtliche Risiken lauern

Airdrops bleiben auch 2026 eine der spannendsten Möglichkeiten, sich frühzeitig an neuen Krypto-Projekten zu beteiligen. Um nicht Zeit und Geld auf wenig lukrative Projekte zu verschwenden, sollte dabei selektiv vorgegangen werden. In diesem Überblick geht es deshalb um die Bereiche und Plattformen, in denen das Potenzial besonders attraktiv scheint. Wichtig: Airdrop-Farming ist kein “Free Money Glitch” – wer es ernst meint, sollte Kosten, Smart-Contract-Risiken, die steuerliche Behandlung sowie Gefahr von Phishing-Angriffen immer berücksichtigen.

