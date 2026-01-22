Auch in diesem Jahr bleiben Krypto-Airdrops eine der attraktivsten Möglichkeiten, um auch mit geringem Kapitaleinsatz signifikante Renditen zu erzielen.

Krypto-Airdrop-Farming 2026: Hier stecken die größten Chancen

In diesem Artikel erfährst du: Welche Perpetual DEXs 2026 das größte Airdrop-Potenzial bieten

Wie du mit delta-neutralen Strategien sicher und profitabel farmst

Warum sich ein Einstieg bei vielen Projekten nicht mehr lohnen dürfte

Wo neben massivem Reward auch rechtliche Risiken lauern

Airdrops bleiben auch 2026 eine der spannendsten Möglichkeiten, sich frühzeitig an neuen Krypto-Projekten zu beteiligen. Um nicht Zeit und Geld auf wenig lukrative Projekte zu verschwenden, sollte dabei selektiv vorgegangen werden. In diesem Überblick geht es deshalb um die Bereiche und Plattformen, in denen das Potenzial besonders attraktiv scheint. Wichtig: Airdrop-Farming ist kein “Free Money Glitch” – wer es ernst meint, sollte Kosten, Smart-Contract-Risiken, die steuerliche Behandlung sowie Gefahr von Phishing-Angriffen immer berücksichtigen.

