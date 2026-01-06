App herunterladen
Marktausblick 

Krypto-Adoption vor dem Durchbruch? Coinbase blickt auf 2026

Coinbase rechnet ab 2026 mit mehr Krypto-Adoption. Regulatorische Klarheit und neue Finanzanwendungen sollen den Markt weiter öffnen.

Louis Blümlein
Teilen
Ein Mann im Anzug und mit roter Krawatte spricht während einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum, im Hintergrund sind blaue Banner und das Coinbase-Logo zu sehen.

Beitragsbild: picture alliance

 | Brian Armstrong leitet Coinbase als CEO

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Faktoren Coinbase als Treiber der Krypto-Adoption bis 2026 sieht
  • Welche Rolle ETFs, Stablecoins und Tokenisierung dabei spielen
  • Warum klarere Regulierung für institutionelle Investoren entscheidend ist
  • Weshalb die Nachfrage nach Krypto heute breiter und stabiler geworden ist

Die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen dürfte sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Nach Einschätzung von Coinbase entsteht derzeit eine strukturelle Grundlage, die digitale Vermögenswerte dauerhaft im Finanzsystem verankern könnte. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem Krypto-ETFs, Stablecoins, Tokenisierung und klarere regulatorische Rahmenbedingungen, die gemeinsam den Übergang von der Nische in den Mainstream vorantreiben.

