Coinbase rechnet ab 2026 mit mehr Krypto-Adoption. Regulatorische Klarheit und neue Finanzanwendungen sollen den Markt weiter öffnen.

Krypto-Adoption vor dem Durchbruch? Coinbase blickt auf 2026

In diesem Artikel erfährst du: Welche Faktoren Coinbase als Treiber der Krypto-Adoption bis 2026 sieht

Welche Rolle ETFs, Stablecoins und Tokenisierung dabei spielen

Warum klarere Regulierung für institutionelle Investoren entscheidend ist

Weshalb die Nachfrage nach Krypto heute breiter und stabiler geworden ist

Die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen dürfte sich in den kommenden Jahren weiter beschleunigen. Nach Einschätzung von Coinbase entsteht derzeit eine strukturelle Grundlage, die digitale Vermögenswerte dauerhaft im Finanzsystem verankern könnte. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem Krypto-ETFs, Stablecoins, Tokenisierung und klarere regulatorische Rahmenbedingungen, die gemeinsam den Übergang von der Nische in den Mainstream vorantreiben.

