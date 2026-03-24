Nach der SEC-Klarstellung blickt der Markt auf den LINK-Kurs. Profitiert das Oracle-Protokoll jetzt vom RWA-Boom? Die Analyse.

Der Oracle-Blue-Chip Chainlink darf sich über regulatorische Rückendeckung freuen. Nach einer gemeinsamen Klarstellung von SEC und CFTC gelten Kryptowährungen wie BTC, ETH und LINK nicht als Wertpapiere. Inoffiziell war das nach Gary Genslers Abgang im Januar 2025 vielen längst klar. Offen blieb bislang die Frage, wie die Token von DeFi-Protokollen bewertet werden. Jetzt ist auch das geklärt.

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Für Chainlink könnten die Konsequenzen besonders weitreichend sein. Einerseits plant die SEC eine sogenannte “Innovation Exemption”, die Krypto-Start-ups und die Onchain-Ökonomie gezielt fördern soll. Andererseits haben die US-Regulatoren erstmals Klarheit zur rechtlichen Einordnung tokenisierter Aktien und anderer Real World Assets geschaffen. Genau hier ist Chainlink als Infrastruktur für die Onchain-Ökonomie und den boomenden RWA-Markt gleichermaßen tief verwurzelt.

Die Hoffnung ist entsprechend groß, dass dieser regulatorische Impuls den zuletzt stagnierenden LINK-Kurs in Bewegung bringt. Ein Blick ins kurzfristige Handelsgeschehen zeigt das Potenzial für einen technischen Ausbruch.

Kursstruktur und Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 9,01 US-Dollar (Low) und 9,26 US-Dollar (High) basierend auf den letzten drei 4‑Stunden‑Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 9,24 US-Dollar und damit 0,13 US-Dollar über dem Schlusskurs des Vortags (9,11 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 6.543.174.892 US-Dollar.

Der Kurs notiert oberhalb des EMA‑20 (ca. 9,03 US-Dollar) und zeigt kurzfristige relative Stärke. Die Abfolge der letzten Kerzen bildet höhere Hochs und höhere Tiefs seit dem Reversal am 23.03 (8,65 US-Dollar → 9,24 US-Dollar). Unterstützungen liegen bei 9,00 USD und 8,68 US-Dollar, Widerstände bei 9,26 US-Dollar und 9,81 US-Dollar; die Marktlage bleibt damit leicht bullisch, solange der Kurs oberhalb des EMA verharrt.

Der LINK-Kurs in der 4-Stunden-Ansicht

Der RSI (14) liegt bei etwa 66,0 und befindet sich im übergewichteten, aber nicht überkauften Bereich. Das Histogramm zeigt eine leichte positive Beschleunigung, was die kurzfriste Aufwärtsdynamik stützt.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt rund 0,77 US-Dollar (Differenz Ober-/Unterband) und signalisiert moderate Volatilität. Der Markt befindet sich in einer stabilen Konsolidierung mit leichtem Aufwärtstrend; erhöhtes Risiko besteht bei einem Bruch unter das Unterband.

LINK: Prognose und Fazit

Kurzfristig ist die Prognose für LINK leicht bullisch, gestützt durch Schlusskurse über dem EMA‑20 und einen RSI um 66,0. Wichtige Unterstützungen liegen bei 9,00 US-Dollar und 8,68 US-Dollar; zentrale Widerstände bei 9,26 US-Dollar und 9,81 US-Dollar.

Drei mögliche Szenarien für LINK

Ein nachhaltiger Ausbruch über 9,26 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 10,08 US-Dollar öffnen, dabei wäre ein Volumenanstieg ein klarer Bestätigungs‑Trigger. Fällt der Kurs hingegen unter 8,68 US-Dollar, erhöht sich die Abwärtsgefahr mit Zielen im Bereich 8,00 US-Dollar.

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Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

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