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Die Gründe 

RWA-Markt explodiert, doch BTC-ECHO-Leser zögern

RWAs zählen aktuell zu den wachstumsstärksten Segmenten im Krypto-Markt. Bei vielen Anlegern ist der Boom bislang aber noch nicht im Portfolio angekommen.

Johannes Dexl
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Ein digitaler Bildschirm zeigt einen Candlestick-Chart mit grünen und roten Balken, einer gelben Trendlinie und einem dunklen Gitterhintergrund, der die Finanzmarktaktivitäten und die Auswirkungen der Tokenisierung hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Mit welchen Coins kann man vom RWA-Boom profitieren?

Der Markt für tokenisierte Real World Assets (RWAs) ist inzwischen auf mehr als 25 Milliarden US-Dollar gewachsen. Zählt man Stablecoins hinzu, liegt der Wert sogar bei über 387 Milliarden US-Dollar und damit in einer ganz anderen Dimension. Dennoch zeigt eine aktuelle BTC-ECHO-Umfrage: Der Sektor ist in der Breite noch längst nicht im Portfolio der Community angekommen. Auf die Frage, ob die Leser bereits in RWAs investiert sind, antworteten 57 Prozent mit “Nein”. 35 Prozent gaben an, bereits investiert zu sein, weitere 8 Prozent zeigten sich unentschlossen.

Grafik mit Umfrage zu RWA

Die Umfrage spiegelt damit ein zentrales Spannungsfeld des Marktes wider. Während die Tokenisierung auf institutioneller Ebene klar an Fahrt gewinnt, bleibt der Zugang für viele Privatanleger noch erklärungsbedürftig. Tatsächlich hat sich der RWA-Markt zuletzt stark ausdifferenziert. Besonders dominant sind dabei tokenisierte US-Staatsanleihen mit rund 10 Milliarden US-Dollar, gefolgt von tokenisiertem Kredit mit 6,07 Milliarden US-Dollar. Tokenisierte Immobilien spielen mit rund 440 Millionen US-Dollar bislang nur eine Nebenrolle.

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Brücke zwischen TradFi und Krypto

Für den Krypto-Markt ist das relevant, weil RWAs zunehmend als Brücke zwischen klassischer Finanzwelt und Blockchain-Ökonomie fungieren. Während der DeFi-Sektor lange vor allem auf krypto-native Sicherheiten setzte, rücken nun reale Renditequellen wie Treasury-Produkte, Kreditvehikel oder Fondsstrukturen in den Vordergrund. Das stärkt das Narrativ, dass Blockchain-Technologie nicht nur für spekulative Assets, sondern auch für traditionelle Finanzprodukte einen echten Effizienzgewinn liefern kann.

Die BTC-ECHO-Umfrage zeigt aber auch, dass Privatanleger der starken Adoption noch nicht in ihrem Portfolio folgen. Viele Investoren beobachten den Trend offenbar interessiert, bleiben aber an der Seitenlinie. Ein Grund dafür ist jedoch auch, dass klare Gewinner der Tokenisierung schwer zu identifizieren sind und der Krypto-Markt derzeit mit den Verwerfungen am traditionellen Finanz- und Rohstoffmarkt zu kämpfen hat.

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