Warum Krypto-Derivate den Spot-Handel überholen werden und wie sich Kraken in diesem Segment positioniert, verrät Shannon Kurtas von der Krypto-Börse im Interview.

Der Markt für Krypto-Derivate wächst rasant – und Kraken zählt zu den Vorreitern. Bereits 2019 stieg die Börse mit der Übernahme von Crypto Facilities in das Segment ein und baut seither gezielt ihre Position aus. Erst kürzlich folgte die Übernahme der Futures-Tradingplattform NinjaTrader für rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Im Interview auf der Crypto Asset Conference in Frankfurt hat Shannon Kurtas, Senior Director bei Kraken, über die Rolle von Derivaten im Krypto-Sektor gesprochen und verraten, warum aktuell ein neuer Wettbewerb in dieser Produktgruppe entsteht.

BTC-ECHO: Warum setzt Kraken so stark auf Krypto-Derivate?

Shannon Kurtas: Zum einen ist das für uns kein neuer Bereich. Wir sind bereits 2019 mit der Übernahme von Crypto Facilities – damals die erste regulierte Plattform für Krypto-Derivate weltweit – in diesen Markt eingestiegen. Zum anderen sehen wir zwei große Entwicklungen: Erstens wird der Derivatemarkt – wie auch im traditionellen Finanzwesen – den Spotmarkt in Bezug auf Volumen und Aktivität langfristig übertreffen. Und zweitens erwarten wir eine zunehmende Konvergenz zwischen traditionellen und Krypto-Märkten. Diese wird sich zunächst im Derivatebereich manifestieren, bevor sie den Spotmarkt erreicht.

Ist die Übernahme von NinjaTrader Teil dieser Strategie?

Genau. NinjaTrader ist auf Futures spezialisiert und richtet sich vor allem an Privatanleger. Über die Plattform lassen sich eine Vielzahl von Assets – von Agrarrohstoffen über Energie bis hin zu Devisen und Krypto – handeln. Damit bedienen wir gezielt den Retail-Sektor und stärken unsere Position in einem breiten Markt.

Warum nutzen Anleger überhaupt Krypto-Derivate?

Aus unterschiedlichen Gründen – sowohl auf institutioneller als auch auf individueller Ebene. Derivate bieten Kapital­effizienz, ermöglichen Absicherungsstrategien und sind Bausteine für komplexere Finanzprodukte. Das Spektrum reicht von einfachen Optionen bis hin zu strukturierten Produkten oder Smart-Beta-Strategien. Das Hauptziel ist oft, Marktchancen zu nutzen und das Risiko besser zu managen, was in Verbindung mit dem Halten von Spot Bitcoin geschehen kann.

Wie steht Europa im Vergleich zu Asien und den USA da?

Europa entwickelt sich rasant. Nach den USA ist es mittlerweile der zweitgrößte Markt für Krypto-Assets in Fiatwährungen. Die regulatorische Klarheit durch MiCA und MiFID ist ein zentraler Vorteil – insbesondere im Vergleich zu den USA, wo es immer noch keine echte Regulierung des Spotmarkts gibt. In Asien sind die Märkte zwar groß, aber meist unreguliert oder nur regional reguliert, was eine übergreifende Strategie erschwert.

Welche Rolle spielt MiCA konkret im Derivatebereich?

Eine große. Kunden wollen verschiedene Assets als Sicherheit nutzen – darunter Bitcoin, Ethereum, Stablecoins oder tokenisierte Geldmarktfonds. Um diese Assets als Kollateral akzeptieren zu können, müssen Plattformen sie verwahren und handeln dürfen. Genau hier schafft MiCA die nötige Grundlage.

Welche Derivate sind derzeit besonders gefragt?

Am meisten gehandelt werden Delta-One-Produkte wie Perpetuals oder Futures – oft mit relativ hoher Hebelwirkung. Diese eignen sich eher für professionelle Investoren. Retailkunden greifen vermehrt auf strukturierte Produkte zurück. Diese bieten kontrollierte Partizipation an der Kursentwicklung ohne hohe Eigenexpertise.

Wie hoch ist der durchschnittlich genutzte Hebel bei euren Kunden?

In der Vergangenheit gab es teils extreme Hebel bis 100x auf unregulierten Plattformen – das war aber oft eher Marketing. Die meisten Nutzer bewegen sich in konservativeren Bereichen. Für regulierte Produkte gelten ohnehin strikte Obergrenzen, abhängig vom Kundentyp.

Geht es institutionellen Investoren eher ums Hedging oder auch um Spekulation?

Beides, in etwa gleich gewichtet. Ein Drittel nutzt Derivate zur Absicherung, ein Drittel zur Kapital­effizienz, ein Drittel zur Spekulation. Hedgefonds beispielsweise betreiben Arbitrage zwischen Futures und ETFs – dabei nutzen sie gezielt Hebel, um die Kapitalrendite zu maximieren.

Wie schätzt ihr die Konkurrenz durch traditionelle Börsen wie CME ein?

Die werden definitiv bleiben – aber wir auch. Der Markt existiert bereits außerhalb dieser traditionellen Infrastrukturen, mit enormer Liquidität. Unsere Philosophie ist: Direkter Zugang für Endkunden bleibt entscheidend. Gleichzeitig bauen wir unser Angebot für institutionelle Partner aus, etwa Broker oder Regionalbörsen, die auf unsere Liquidität zugreifen.

Dezentrale Derivateprotokolle wie dYdX oder GMX gewinnen an Bedeutung – wird es zentrale Anbieter wie Kraken langfristig noch brauchen?

In puncto Innovation sind DeFi-Protokolle oft schneller – etwa bei der Integration neuer Kollateralformen. Aber zentrale Orderbücher sind schlicht effizienter. Und für institutionelle Kunden ist eine klare regulatorische Struktur mit KYC-Vorgaben unerlässlich. Ich sehe nicht, dass unregulierte DeFi-Plattformen langfristig ein bedeutendes Volumen generieren können.

Wie lautet eure Prognose für die kommenden fünf Jahre im Krypto-Derivatemarkt?

Der Derivatemarkt wird – wie in traditionellen Märkten – weiter stark wachsen und den Spotmarkt übertreffen. Gleichzeitig wird es mehr Konvergenz zwischen TradFi und Krypto geben. Europa ist gegenwärtig durch MiCA und MiFID hervorragend aufgestellt und könnte zum globalen Vorreiter werden.