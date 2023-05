Kommentar Warum Elizabeth Warren gestoppt werden muss

Sie ist bekannt als Krypto-Kritikerin: Senatorin Elizabeth Warren schießt immer wieder gegen Bitcoin und Co. Wie die Politikerin damit die Gesellschaft spaltet.

Die US-Senatorin Elizabeth Warren ist stolz darauf, dass sie eine Anti-Crypto Army anführt. Auf Twitter und anderen Kanälen wirbt sie für ihren Krieg gegen Krypto­währungen. Als Vertreterin des Bundesstaats Massachusetts hat sie damit ein neues Aggressionslevel in den Diskurs um Krypto­währungen gebracht. Man müsste annehmen, dass ihre Entschlossenheit auf einer Auseinandersetzung mit der Materie beruht – auf einer Auseinandersetzung mit der Blockchain-Technologie. Wie allerdings verschiedene Videoaufzeichnungen beweisen, ist dies nicht der Fall.

Hauptsache dagegen

Bereits im März vergangenen Jahres wurde ein Ausschnitt einer Anhörung öffentlich, bei der Jonathan Levin, Co-Founder des Blockchain-Analysediensts Chainalysis, Frau Warren die Funktionsweise von Kryptowährungen erklärte. Sie ignorierte all seine Argumente, unterbrach ihn mehrfach und zog ihre eigenen, bereits im Vorfeld feststehenden Schlüsse. Ihr Resultat: Kryptowährungen sind für sie das ultimative Geldwäscheinstrument – amen.

Inzwischen redet sie gar nicht mehr mit ihren Feinden. Stattdessen baut sie Allianzen auf. Um Technologie, dezentrale Finanzanwendungen oder NFTs geht es dabei schon lange nicht mehr. Sonst wäre ihre Kriegsrhetorik auch im eigenen Lager nicht zu rechtfertigen. Stattdessen stilisiert sie den Kampf gegen Kryptowährungen zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema. Man mag sich an den ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon erinnert fühlen, der im Jahr 1971 den “War on Drugs” erklärt hatte. Für Frau Warren sind Kryptowährungen das Schmiermittel der Drogenwelt und damit auch in ihrem Narrativ zum Abschuss freigegeben.

