Ganz nebenbei lässt er in seinem Podcast die Bombe platzen. “Ich besitze selbst einige Bitcoin”, verrät Joe Rogan in einem Gespräch mit dem kanadischen Komiker Howie Mendel am 20. April. Mit über 11 Millionen durchschnittlichen Zuschauern pro Folge ist der US-Amerikaner mit Sitz in Texas der meistgehörte Podcaster der Welt. Für die Krypto-Community – ein starker Verbündeter.

Der König der Podcasts outete sich in der Vergangenheit mehrfach als Fan von Bitcoin und Ethereum, er lädt regelmäßig Gäste aus der Community ein, beispielsweise Beeple, den Rekord-NFT-Künstler unserer Zeit. Außerdem machte der Comedian vor drei Jahren auch schon Werbung für Krypto-Projekte, beispielsweise die Cash App. Dort sagte er über Bitcoin:

Bitcoin ist eine transformierende digitale Währung, die wie ein dezentralisiertes Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk funktioniert. Es wird von seinen Benutzern betrieben und hat keine zentrale Autorität. Ich liebe es. Ich wünschte, es wäre die Art und Weise, wie wir Währungen umtauschen, und vielleicht wird es auch in Zukunft so sein. Kommt an Bord. Joe Rogan

Überdies warnte der Podcaster und Comedian im vergangenen Jahr in einem anderen Podcast vor digitalem Zentralbankgeld (CBDC). Regierungen würden bald versuchen, Bitcoin zu unterdrücken und stattdessen eigene und zentralisierte Kryptowährungen zu etablieren: “Sie sahen es nicht kommen. Und jetzt flippen sie aus, weil es sich als alternative Währung etabliert.”

Joe Rogan ist Comedian, Kampfsportkommentator und seit einigen Jahren der erfolgreichste und einer der umstrittensten Podcaster der Welt. Seine Show “The Joe Rogan Experience” existiert seit 13 Jahren, strahlte über 2.100 Episoden mit fast genauso vielen Gästen aus. Die Gespräche dauern oftmals mehrere Stunden. Im Jahr 2022 sicherte sich Spotify die Exklusivrechte an seiner Sendung für angeblich 100 oder sogar 200 Millionen US-Dollar. Die genaue Summe ist unbekannt.

