Bitcoin (BTC) kaufen hat sich in der Vergangenheit für viele Investoren bewährt. Allerdings gibt es auch viele Menschen, für die das Investment mit Verlusten einherging. Gründe dafür finden sich oft in Unwissenheit und überstürzten Reaktionen. Darum haben wir hier sieben wichtige Punkte zusammengestellt, die du berücksichtigen solltest, bevor du in Bitcoin investierst.

Bitcoin Basics verstehen

Bevor du Bitcoin kaufst, ist es entscheidend, die Grundlagen zu verstehen. Lerne, wie Bitcoin funktioniert, was die Blockchain ist und warum Bitcoin als digitales Gold betrachtet wird. Ein solides Verständnis bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Bitcoin verstehen: Sicher investieren in 7 Schritten Beherrsche die Grundlagen von Bitcoin und lerne in der BTC-ECHO Academy, wie du in 7 Schritten gekonnt investierst und welche Faktoren dabei zu beachten sind. Jetzt entdecken

Marktlage und Newslage beobachten

Analysiere den aktuellen Markt. Schau dir den aktuellen Bitcoin-Kurs, historische Trends und mögliche Einflussfaktoren an. Eine gründliche Marktanalyse hilft dir, den besten Zeitpunkt für den Kauf zu bestimmen und realistische Erwartungen zu entwickeln. Lies aktuelle News, höre Podcasts und atme erstmal tief durch, bevor du durchstartest.

Vor dem Bitcoin-Kauf: Emotionen und Risikobereitschaft im Griff behalten

Eine Einschätzung der eigenen Risikobereitschaft ist entscheidend. Bitcoin ist bekannt für seine Volatilität, und der Markt kann unvorhersehbar sein. Überlege, wie viel Risiko du bereit bist einzugehen und investiere nur Geld, das du langfristig entbehren kannst. Nur so kannst du deine Emotionen im Griff behalten und dich vor kurzfristigen Entscheidungen schützen.

Not your Keys, not your Coins

Die Sicherheit deiner Bitcoin ist von größter Bedeutung. Wähle sichere Aufbewahrungsmethoden. Im Krypto-Space gilt: Not your Keys, not your Coins. Du weißt nicht, was das heißt? Dann mach dich darüber schlau.

Kenne den Bitcoin-Zyklus

Der Bitcoin-Markt verlief in der Vergangenheit in Zyklen. Wenn du sie kennst und weißt, was es mit dem Bitcoin Halving auf sich hat, erhöhst du deine Chancen, dein Geld nicht zu verbrennen. Denn ein guter Einstiegspunkt ist entscheidend für künftige Gewinne.

Wenn du gerne Bitcoin (BTC) kaufen möchtest, können wir dir ans Herz legen, dich vor dem Investment gründlich zu informieren. Wenn du wirklich alle Grundlagen beherrschen willst, empfehlen wir dir die BTC-ECHO Masterclass “Bitcoin verstehen: Sicher investieren in 7 Schritten“. Dort lernst du alle Grundlagen, um mit der Kryptowährung Nummer Eins durchstarten zu können.