In diesem Artikel erfährst du:
- Welche technischen Neuerungen IOTA mit dem Rebased-Upgrade eingeführt hat und wie sich die Netzwerkinfrastruktur verändert
- Welchen Vorteil IOTA gegenüber "normalen" Blockchains laut Dominik Schiener hat
- In welchen Anwendungsbereichen IOTA insbesondere Fuß fassen möchte
- Vor welchen Herausforderungen IOTA trotz technologischer Fortschritte weiterhin steht
Mit dem Rebased Upgrade hat IOTA vor einigen Monaten eine Art Neuanfang gewagt. Die Einführung von Staking, einer neuen Programmiersprache und eines neuen Konsensprotokolls haben die Stellschrauben des Netzwerks grundlegend verändert. Jahrelange Sisyphusarbeiten an einer 2.0-Version haben einiges an Zeit verstreichen lassen, die es nun mit einem Fokus auf rasche Anwendbarkeit aufzuholen gilt. “Das Rebased-Protokoll-Upgrade hat uns über die Experimentierphase hinausgeführt”, erklärt IOTA-Gründer Dominik Schiener im Gespräch mit BTC-ECHO. “Wir sind jetzt eine vollständig dezentrale Infrastruktur, bereit für Anwendungen im großen Maßstab, mit Smart Contracts als integralen Bestandteil des Protokolls.”
