Dominik Schiener gibt Ausblick IOTA nach Neustart in “einer eigenen Kategorie”

IOTA hat mit dem Rebased-Upgrade einen Neustart hingelegt. Gründer Dominik Schiener erklärt gegenüber BTC-ECHO, wohin die Reise nun gehen soll.

Moritz Draht
Eine physische IOTA-Kryptowährungsmünze wird vor einem unscharfen digitalen Finanzdiagramm mit bunten Grafiklinien gezeigt, das die dynamische Welt des IOTA-Handels hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | IOTA nach dem Rebased-Upgrade: neue Infrastruktur, neue Use Cases – und der Anspruch auf industrielle Skalierung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche technischen Neuerungen IOTA mit dem Rebased-Upgrade eingeführt hat und wie sich die Netzwerkinfrastruktur verändert
  • Welchen Vorteil IOTA gegenüber "normalen" Blockchains laut Dominik Schiener hat
  • In welchen Anwendungsbereichen IOTA insbesondere Fuß fassen möchte
  • Vor welchen Herausforderungen IOTA trotz technologischer Fortschritte weiterhin steht

Mit dem Rebased Upgrade hat IOTA vor einigen Monaten eine Art Neuanfang gewagt. Die Einführung von Staking, einer neuen Programmiersprache und eines neuen Konsensprotokolls haben die Stellschrauben des Netzwerks grundlegend verändert. Jahrelange Sisyphusarbeiten an einer 2.0-Version haben einiges an Zeit verstreichen lassen, die es nun mit einem Fokus auf rasche Anwendbarkeit aufzuholen gilt. “Das Rebased-Protokoll-Upgrade hat uns über die Experimentierphase hinausgeführt”, erklärt IOTA-Gründer Dominik Schiener im Gespräch mit BTC-ECHO. “Wir sind jetzt eine vollständig dezentrale Infrastruktur, bereit für Anwendungen im großen Maßstab, mit Smart Contracts als integralen Bestandteil des Protokolls.”

