Die ansehnlichen Kurssteigerungen im Altcoin-Sektor sorgten auch bei IOTA (MIOTA) in den letzten Tagen wieder für eine bullishe Bewegung in Richtung der bisherigen Jahreshöchststände bei 0,419 US-Dollar. Die Korrekturbewegung bis an den Kreuzsupport aus Supertrend und horizontaler Unterstützungszone bei 0,272 US-Dollar nutzen Anleger zuletzt für Zukäufe und schickten den IOTA-Kurs in den letzten sieben Handelstagen um 37 Prozent gen Norden. Damit handelt der Kurs nun wieder oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien EMA20 (rot) und EMA50 (orange).

Welches Kurspotenzial diese charttechnische Situation dem IOTA-Kurs kurz- und mittelfristig bieten könnte und welche Kurslevel nun relevant werden: in der Kursanalyse.