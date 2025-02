In diesem Artikel erfährst du: Welche Kursmarken jetzt für IOTA relevant werden

Warum erst eine Rückeroberung der 200-Tagelinie notwendig ist

Wieso sich der Fokus auf RWA und DePin den Kurs befeuern könnte

Der Kurs von IOTA (MIOTA) musste nach einem Kursanstieg auf 0,63 US-Dollar im Dezember 2024 zuletzt deutlich Federn lassen und rutschte in der Vorwoche zwischenzeitlich auf 0,17 US-Dollar. Ausgehend von seinem Vorjahreshoch korrigierte der Kurs um 72 Prozent. Zwar konnte sich die Kryptowährung in der Folge um 40 Prozent erholen, prallte in den letzten Tagen jedoch im Bereich der 200-Tagelinie EMA200 bei 0,25 US-Dollar vorerst gen Süden ab. Welche Kursmarken kurzfristig verteidigt werden müssen, um die Erholungsbewegung nicht zu gefährden und welche Zielmarken bei einem Turnaround in den Fokus geraten, thematisiert diese Kursanalyse.

