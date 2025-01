In diesem Artikel erfährst du: Details zum kommenden Upgrade IOTA Rebased

Was die Auswirkungen für Netzwerk und Roadmap sind

Wo Dominik Schiener großes Wachstumspotenzial im neuen Jahr sieht

Von außen wirkte es in den letzten Jahren manchmal so, als treibe das Krypto-Projekt IOTA etwas ziellos umher. Doch im neuen Jahr soll alles besser werden. Mit einem Upgrade, das im Dezember von der IOTA-Community durchgewinkt wurde, sollen neue Akzente in der technischen Entwicklung gesetzt, Ökosysteme erschlossen und mehr Nutzer gewonnen werden. Mit “IOTA Rebased” verfolgen die Projektentwickler ein bestimmtes Ziel: Massenadoption. 2025 könnte daher auch so etwas wie ein Neuanfang werden. Wie sich das Projekt dafür nun umstellt und welche Anwendungsbereiche man dabei in Blick nimmt, hat BTC-ECHO von IOTA-Gründer Dominik Schiener erfahren.

