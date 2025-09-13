In diesem Artikel erfährst du:
- Warum VanEck mit Milliarden und Compliance bei Hyperliquid abblitzt
- Wie die Community den TradFi-Riesen mit "Meow"-Replies vorführt
- Was dieser absurde Austausch über den Kulturclash zwischen Wall Street und Krypto verrät
Hier prallen zwei Welten mit der Subtilität eines Meteoriteneinschlags aufeinander: VanEck, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, bittet um Einlass bei Hyperliquid, dem vielleicht heißesten Krypto-Projekt des Jahres. Geschäftsführer Jan van Eck persönlich schreibt der Hyperliquid-Community auf X einen Liebesbrief: Man sei “beeindruckt” von Produkt, Governance und Rollout, schon seit Monaten investiert, wolle Research schenken und Teil des Ökosystems werden. Zurück kommt: “Hallo, wir (hypurrscan) haben 15 Prozent (1,3 Milliarden US-Dollar) der Stimmrechte – kannst du mir das in einfachen Katzenbegriffen erklären, damit ich weiß, was du mir miauen willst?”
