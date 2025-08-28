In diesem Artikel erfährst du:
- In welchem Szenario Hayes' Kursprognose eintreten könnte
- Warum Hyperliquid ein Traum für Value Investoren ist
- Wieso das HIP-3-Upgrade so große Auswirkungen haben könnte
- Welche Risiken HYPE-Anlegern drohen
- Was man vor einem Einstieg beachten sollte
Mit der Eroberung der 50-US-Dollar-Marke erreichte HYPE gestern erneut ein neues Allzeithoch. Die Perps-Plattform profitiert weiter von einem bullischen Marktumfeld und glänzenden Geschäftszahlen. Kein Wunder also, dass die Euphorie etwas Überschwang nimmt und Arthur Hayes – seines Zeichens Chief Investment Officer bei Investmenthaus Maelstrom – gar mehr als eine Verhundertfachung des HYPE-Kurses prophezeit. Langfristig könnte die Prognose jedoch weniger absurd sein, als sie auf den ersten Blick scheint. Der Grund: Hyperliquid könnte nach Ansicht von Marktexperten wie Syncracy-Capital-Gründer Ryan Watkins “alle Vermögenswerte weltweit umfassen, einschließlich Währungen, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und sogar exotische Märkte wie Sportwetten und Prognosemärkte.”
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden