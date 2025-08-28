App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs113,206.00 $1.07%
Ethereum-Kurs4,580.29 $-1.20%
XRP-Kurs3.02 $0.04%
Cardano-Kurs0.870643 $-0.06%
Solana-Kurs214.86 $3.53%
Dogecoin-Kurs0.224304 $1.13%
BNB-Kurs873.16 $1.13%
Polkadot-Kurs4.00 $2.09%
IOTA-Kurs0.201697 $1.82%
Official Trump-Kurs8.62 $1.77%
TRON-Kurs0.346555 $-1.17%
Stellar-Kurs0.386430 $0.11%

"On-Chain-Binance" unter der Lupe Hyperliquid: Arthur Hayes prognostiziert HYPE-Kurs von über 5.000 US-Dollar – wie realistisch ist das?

Die dezentrale Krypto-Börse ist einer der Gewinner des aktuellen Bullenmarkts. Die Kursprognosen reichen teils ins märchenhafte – wie hoch kann HYPE wirklich noch steigen?

Johannes Dexl
Teilen
Hyperliquid-Kurs48.42 $-3.95 %
Bitcoin kaufen
Hyperliquid-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Seit dem Token Generation Event am 29. November konnte sich HYPE bereits mehr als verzehnfachen

In diesem Artikel erfährst du:

  • In welchem Szenario Hayes' Kursprognose eintreten könnte
  • Warum Hyperliquid ein Traum für Value Investoren ist
  • Wieso das HIP-3-Upgrade so große Auswirkungen haben könnte
  • Welche Risiken HYPE-Anlegern drohen
  • Was man vor einem Einstieg beachten sollte

Mit der Eroberung der 50-US-Dollar-Marke erreichte HYPE gestern erneut ein neues Allzeithoch. Die Perps-Plattform profitiert weiter von einem bullischen Marktumfeld und glänzenden Geschäftszahlen. Kein Wunder also, dass die Euphorie etwas Überschwang nimmt und Arthur Hayes – seines Zeichens Chief Investment Officer bei Investmenthaus Maelstrom – gar mehr als eine Verhundertfachung des HYPE-Kurses prophezeit. Langfristig könnte die Prognose jedoch weniger absurd sein, als sie auf den ersten Blick scheint. Der Grund: Hyperliquid könnte nach Ansicht von Marktexperten wie Syncracy-Capital-Gründer Ryan Watkins “alle Vermögenswerte weltweit umfassen, einschließlich Währungen, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und sogar exotische Märkte wie Sportwetten und Prognosemärkte.”

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: So sieht das ideale Krypto-Portfolio laut KI aus
Bayrische Flagge
Bitcoin kritisch, Blockchain im FokusBitcoin und Bayern: So denkt der Freistaat über Krypto und Co.
Das rosafarbene Uniswap-Einhorn-Logo hebt sich von einem verschwommenen Kryptowährungspreisdiagramm ab.
UNI-KursanalyseUniswap (UNI): Übernehmen die Bullen wieder das Ruder?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Provenance Blockchain
0.027561 $
23.61%
Cronos
0.319331 $
14.36%
Ethena
0.662254 $
6.41%
Chainlink
25.68 $
5.17%
Jupiter
0.523763 $
4.16%
Kaspa
0.091403 $
3.69%
Binance Staked SOL
229.95 $
3.63%
Solana
214.86 $
3.53%
KuCoin
13.58 $
3.32%
Cosmos Hub
4.71 $
3.26%
OKB
162.38 $
-6.78%
Kinetiq Staked HYPE
48.52 $
-4.05%
Hyperliquid
48.42 $
-3.95%
Sky
0.063698 $
-3.68%
Aave
315.53 $
-3.09%
Mantle Staked Ether
4,892.29 $
-2.73%
Four
3.57 $
-2.44%
Pudgy Penguins
0.030564 $
-1.62%
Avalanche
24.80 $
-1.53%
WETH
4,571.22 $
-1.38%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren