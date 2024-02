Euro-Stablecoins spielten in der Krypto-Landschaft bisher eine eher untergeordnete Rolle. Dafür ist die Dominanz aus den USA und Asien schlicht zu groß – zumindest bis jetzt. Denn geht es nach Alexander Höptner, dürfte sich dieser Umstand bald ändern. Der ehemalige CEO der Krypto-Börse Bitmex ist der Vierte im Bunde dreier Musketiere. Gemeinsam mit FlowTraders, DWS, und Galaxy Digital will er AllUnity gründen, einen Stablecoin-Anbieter “Made in Germany”. Zusammen will man nicht nur die Marktmacht von Tether, Circle und Co. schmälern, sondern auch die Industrie 4.0 in Europa ausbauen. Dafür sei ein Euro-Stablecoin eine “fundamentale Notwendigkeit”, sagt Höptner im Interview mit BTC-ECHO. Und:

Wann AllUnity den eigenen Euro Stablecoin auf den Markt bringt

Was die MiCA mit dem Aufstieg von Euro-Stablecoins zu tun hat

Wie man gegen die mächtige Konkurrenz aus Tether und Circle bestehen möchte

Habt ihr schon einen Namen für eure Kryptowährung?