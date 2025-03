Die seit Februar bestehende Support-Zone hat Hedera (HBAR) in den vergangenen Tagen durchbrochen und dient nun als Widerstand. Der Kurs tendiert aktuell in Richtung der grünen Linie – einem Bereich, der im November letzten Jahres als Konsolidierungszone fungierte, bevor es im Dezember zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung kam. Der VPVR (Volume Profile Visible Range) zeigt, dass in dieser Preisregion ein hohes Handelsvolumen stattgefunden hat, was sie zu einem potenziellen Unterstützungsbereich macht. Es ist denkbar, dass HBAR nun den 800er EMA auf dem Tageschart ansteuert.

Auch die Heatmap (oben rechts im nachfolgenden Chart) verdeutlicht, dass unterhalb des aktuellen Preisniveaus noch signifikante Liquidität liegt, die möglicherweise noch abgeholt wird. Sollte sich die Unsicherheit am Gesamtmarkt – insbesondere bei Bitcoin – weiter verstärken, könnte HBAR unter erhöhten Verkaufsdruck geraten und weiter abgeben.

HBAR Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Momentum lässt nach – droht ein tieferes Tief?

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein zunehmend negatives Bild. Der zuvor starke Anstieg wird sukzessive abverkauft. Wie so häufig bei schnellen Aufwärtsbewegungen fehlt es an tragendem Volumen, was Rücksetzer begünstigt.

Der RSI (Relative Strength Index) liegt aktuell im stark überverkauften Bereich bei rund 20 Punkten. Die Liquidation Levels (oben rechts im nachfolgenden Chart) zeigen deutlich, dass die jüngste Abwärtsbewegung von Hedera zahlreiche Long-Positionen abgeholt wurden. Das Short-Delta beläuft sich derzeit auf etwa 120 Millionen US-Dollar – ein markanter Wert für einen Altcoin dieser Größe, der auf erhöhten Verkaufsdruck hindeutet.

Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) bleibt im negativen Bereich und baut sein bearishes Momentum weiter aus. Eine kurzfristige Erholung erscheint aktuell wenig wahrscheinlich, sofern kein impulsiver Umschwung vonseiten des Gesamtmarktes erfolgt.

HBAR 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.