Hardware Wallet statt Börse: Wer kontrolliert dein Geld?

In diesem Artikel erfährst du:
- Wann sich die Investition in eine Hardware Wallet wirklich lohnt
- Warum eine Hardware Wallet für langfristige Krypto-Anleger unverzichtbar ist
- Welche Kriterien bei der Auswahl einer Hardware Wallet entscheidend sind
In der Krypto-Community gibt es einen Satz, der wie kaum ein anderer die Essenz von Selbstverwahrung zusammenfasst: “Not your keys, not your coins.” Gemeint ist damit, dass Kryptowährungen erst dann wirklich einem selbst gehören, wenn man auch die Private Keys kontrolliert. Dabei spielen Hardware Wallets eine zentrale Rolle, denn sie trennen die Aufbewahrung konsequent vom Internet und reduzieren so das Risiko von Verlusten erheblich. Spätestens seit den großen Börsenpleiten der vergangenen Jahre ist klar geworden, dass die Verwahrung eine sicherheitsrelevante Grundsatzentscheidung ist.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden