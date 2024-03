Günstiger als Solana? So billig werden Ethereum Layer-2s dank Dencun

In diesem Artikel erfährst du: Was das EIP-4844 ist

Ob Ethereum Layer 2 Netzwerke nach dem Upgrade billiger sein werden als Solana

Womit Nutzer von Arbitrum, Optimism und Co. nach dem Upgrade rechnen können

Welche Upgrades nach EIP-4844 anstehen

Im Vergleich zu Solana und anderen L1-Netzwerken ist das Ethereum-Ökosystem nach wie vor von hohen Transaktionskosten geplagt. Mit dem Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4844, das der folgenreichste Bestandteil des kommenden Dencun-Upgrades ist, soll sich das ändern. Wer sich auf Social-Media-Plattform wie X umhört, stößt auf ein Wirrwarr von Meinungen zu diesem Upgrade – viele davon irreführend oder völlig aus dem Kontext gerissen.

Aus diesem Grund werfen wir im Folgenden einen Blick auf die Fakten und schauen uns an, was sich durch den wichtigsten Teil des Dencun-Upgrade “EIP-4844” bei Ethereum wirklich ändert und was nicht.