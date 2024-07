In diesem Artikel erfährst du: Warum der Grayscale Ethereum Trust so wichtig ist

Wie viel Kapital durch den Handelsstart abfließen könnte

Weshalb der ETH-Kurs womöglich noch stärker abstürzt

Fast 19 Milliarden US-Dollar – so viel Kapital floss seit dem Handelsstart der US-amerikanischen Bitcoin Spot ETFs aus dem Grayscale Bitcoin Trust. Vor allem aufgrund der hohen Gebühren verlor der in einen Indexfonds umgewandelte Trust bis heute mehr als die Hälfte seiner BTC-Bestände. Erst kürzlich verkündete Grayscale-CEO Michael Sonnenshein in der Konsequenz seinen Rücktritt.

Nun könnte nach der SEC-Genehmigung und dem Handelsstart der Ether ETFs von acht verschiedenen Anbietern neues Ungemach drohen. Noch ist der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) mit Abstand der größte Ether-Fonds der Welt. Doch die Geschichte könnte sich wiederholen. Hat der ETHE noch eine Zukunft, wenn die neuen Ether ETFs von BlackRock und Co. an den Start gehen? Außerdem: Droht der ETH-Kurs jetzt weiter abzustürzen?

