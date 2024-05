In diesem Artikel erfährst du: Warum der Grayscale Ethereum Trust so bedeutend ist

Wie viel Kapital könnte beim Ether-ETF-Handelsstart abfließen

Warum der ETH-Kurs nach der ETF-Genehmigung abstürzen könnte

Fast 18 Milliarden US-Dollar – so viel Kapital floss seit dem Handelsstart der US-amerikanischen Bitcoin Spot ETFs aus dem Grayscale Bitcoin Trust. Vor allem aufgrund der hohen Gebühren verlor der in einen Indexfonds umgewandelte Trust bis heute mehr als die Hälfte seiner BTC-Bestände. Erst kürzlich verkündete Grayscale-CEO Michael Sonnenshein seinen Rücktritt.

Nun könnte nach der SEC-Genehmigung der 19b-4-Anträge verschiedener Ether-ETF-Emittenten in der vergangenen Woche neues Ungemach drohen. Noch ist der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) mit Abstand der größte Ether-Fonds der Welt. Doch die Geschichte könnte sich wiederholen. Hat der ETHE noch eine Zukunft, wenn die neuen Ether ETFs von BlackRock und Co. an den Start gehen?

