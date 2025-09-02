App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.81 T $
Bitcoin-Kurs110,200.00 $2.61%
Ethereum-Kurs4,378.68 $-0.05%
XRP-Kurs2.80 $2.69%
Cardano-Kurs0.816560 $1.77%
Solana-Kurs202.45 $2.60%
Dogecoin-Kurs0.213399 $2.08%
BNB-Kurs852.03 $0.13%
Polkadot-Kurs3.78 $3.17%
IOTA-Kurs0.187294 $0.82%
Official Trump-Kurs8.36 $-4.70%
TRON-Kurs0.339296 $0.56%
Stellar-Kurs0.361164 $3.99%

Corporate Blockchains im Anmarsch Warum Layer-1s von Google Cloud, Circle und Co. zur echten Gefahr für Ethereum werden

Nachdem zahlreiche Fintech-Größen aktuell ihre eigenen Chains entwickeln, könnte Ethereum der jahrelang angestrebten institutionellen Adoption nun paradoxerweise zum Opfer fallen.

Johannes Dexl
Teilen
Ethereum-Kurs4,378.68 $-0.05 %
Bitcoin kaufen
Eine goldene Ethereum-Münze steht auf einem Computer-Motherboard, vor einem verschwommenen Hintergrund mit lila und orangefarbenen Lichtern und digitalen Ethereum-Netzwerkgrafiken.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann sich Ethereum gegen Giganten wie Google Cloud und Co. behaupten?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Strategien Google Cloud, Stripe und Circle mit ihren eigenen Blockchains verfolgen
  • Wie die Corporate-Layer-1s Ethereum den Rang ablaufen könnten
  • Was dies für Staking-Belohnungen, die ETH-Inflation sowie dessen Kurs bedeuten würde
  • Welche andere Kryptowährung von der Layer-1-Offensive der US-Tech-Giganten profitieren könnte

Anstatt auf bestehende Netzwerke zurückzugreifen, bauen immer mehr große TradFi-Player ihre eigenen Blockchains – nach Stripe und Circle zieht nun auch Google Cloud mit dem Universal Ledger nach. Damit greifen Corporate-Layer-1s genau jene Felder an, die Ethereum für sich beansprucht: Tokenisierung, Zahlungsverkehr via Stablecoins und institutionelles Settlement. Dank bestehender Kundennetze, starker Compliance und vertrauter Tools könnten sie Nutzerströme schnell auf ihre Netzwerke lenken. Für Ethereum geht es deshalb nicht nur um das Ideal der Dezentralität, sondern um seine Daseinsberechtigung, das ökonomische Flywheel aus Gebühren, Burn-Mechanismus und Staking – und damit um seine ganze Existenz.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein bunter Stapel von Kryptowährungs-Token zeigt verschiedene Logos, darunter Bitcoin und Ethereum, und veranschaulicht so die große Bandbreite digitaler Währungen.
250 Millionen US-DollarToken Unlocks im September: Diesen Altcoins droht ein Kursrutsch
Eine braune Teddybär-Figur, die den Bitcoin-Bären darstellt, sitzt neben einer großen Bitcoin-Münze mit US-Dollar-Noten im Hintergrund.
Gegen den Kryptomarkt wettenBitcoin-Bären 101: Erfolgreich Profite einfahren, wenn andere verlieren
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Finanz-NewsWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MemeCore
0.883414 $
34.65%
Pump.fun
0.003692 $
13.33%
Sky
0.068487 $
8.12%
Ethena
0.677640 $
7.22%
Bitcoin Cash
562.74 $
5.97%
Pudgy Penguins
0.029230 $
4.61%
Bitget Token
4.70 $
4.07%
Sui
3.28 $
4.02%
Stellar
0.361164 $
3.99%
Ondo
0.905730 $
3.81%
World Liberty Financial
0.236267 $
-15.95%
Official Trump
8.36 $
-4.70%
Cronos
0.262852 $
-4.22%
Story
7.63 $
-3.69%
Bonk
0.000021 $
-3.37%
Monero
262.89 $
-1.41%
Mantle
1.14 $
-1.15%
Pi Network
0.345724 $
-1.01%
Flare
0.021073 $
-0.96%
XDC Network
0.077516 $
-0.75%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren