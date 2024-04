In diesem Artikel erfährst du: Was Godzilla mit dem Bitcoin-Kurs zu tun hat

Warum Robert Kiyosaki Bitcoin perspektivisch bei 2,3 Millionen US-Dollar sieht

Weshalb diese Einschätzung mit Vorsicht zu genießen ist

Allmählich spürt man die Anspannung, so kurz vor dem Ereignis, das sich wohl jeder Bitcoin-Enthusiast rot im Kalender markiert hat. Aber wo eigentlich? Während lebhaft darüber gemutmaßt wird, wie der Bitcoin-Kurs in ein paar Monaten auf das Halving reagieren könnte, ist momentan eigentlich eher die Frage, wann es so weit ist. Wer aufmerksam die einschlägigen Countdowns verfolgt, dem wird nicht entgangen sein, dass sich Datum fast täglich verschiebt. Aktuell liegen wir irgendwo zwischen dem 20. und 22. April. Manche konnten es scheinbar nicht mehr abwarten: “There are people who are selling their Bitcoin”, empört sich Lark Davis auf X – tja, wenn die wüssten.