Durch Airdrops können auch Kleinanleger mit der richtigen Strategie und etwas Glück viel Geld verdienen. Folgende Airdrops stehen an und diese Projekte sollte man im Auge behalten.

In diesem Artikel erfährst du: Welche Airdrops im Juni anstehen

Bei welchen Airdrops man sich noch rechtzeitig qualifizieren kann

Welches Blockchain-Projekt derzeit einer der heißesten Airdrop-Kandidaten ist

Welche weiteren vielversprechenden Airdrops anstehen

Worauf man beim Airdrop-Farmen achten muss

Airdrops haben sich in der Krypto-Welt weit über eine bloße Modeerscheinung hinaus am Krypto-Markt etabliert. Sie sind Marketingwerkzeug für neue Krypto-Projekte und eine Möglichkeit für Anleger, ihr Portfolio ohne zusätzlichen Kapitaleinsatz zu bereichern. Im aktuellen Bullenmarkt zählen sie neben Trends wie KI, Real World Assets und DePin zu den heißesten Narrativen. Erfolgsbeispiele wie Celestia, Wormhole, Jupiter, EtherFi, Saga, Tensor, Parcl und zuletzt Drift haben gezeigt, wie lukrativ Airdrops sein können, wenn man sich rechtzeitig für sie qualifiziert. Viele Krypto-Investoren konnten durch diese Airdrops in den letzten Monaten Token im Gegenwert von über 10.000 US-Dollar verdienen.

Der Hype um Airdrops scheint nach wie vor noch nicht abzuflachen. Im Gegenteil: Einige der größten Airdrops des Jahres 2024 könnten noch bevorstehen. Drei vielversprechende Token-Airdrops werden bereits im Juni erwartet, darunter eines der größten Ethereum-Layer-2-Projekte und eines der relevantesten Token-Bridge-Protokolle.

