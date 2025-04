Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Warum die neusten US-Inflationsdaten im Hinblick auf die nächste Leitzinsentscheidung im April relevant werden

Weshalb aktuelle Befragungsdaten von US-Privathaushalten der Uni Michigan einen Einfluss auf die Kurse am Finanzmarkt haben dürften

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich in Anbetracht eines massiven Abverkaufs an den weltweiten Finanzmärkten zwar verhältnismäßig gut behaupten, musste die Marke von 80.000 US-Dollar kurz vor Wochenschluss dennoch vorerst aufgeben. Die Marktkapitalisierung des Altcoin-Sektors schloss sich der Schwäche des US-Technologieindex Nasdaq100, welcher in der zweiten Wochenhälfte um 11 Prozent gen Süden rauschte, an und verlor im Wochenvergleich ebenfalls zweistellig an Wert. In Anbetracht dessen, dass die US-Technologieriesen Apple und Nvidia innerhalb von zwei Handelstagen rund 16 Prozent einbrachen, verwundert die Kursschwäche großer Altcoins wie Solana (SOL), Ethereum (ETH) und Ripple (XRP) jedoch nicht. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren vornehmlich auf die neusten CPI-Inflationsdaten aus den USA. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

