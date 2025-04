Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Wieso die neusten Schätzungen des US-Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal in 2025 für starke Kursbewegungen sorgen dürften

Weshalb die neusten Kerninflationsdaten aus den USA den Markt bewegen könnten

Warum aktuelle Quartalszahlen von Paypal, Microsoft, Meta Platforms, Robinhood sowie Amazon und Apple die Kurse am Kryptomarkt beeinflussen werden

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) macht in der abgelaufenen Handelswoche weiter an Boden gut und notiert zum Wochenschluss elf Prozent höher im Bereich der 94.000 US-Dollar zulegen. Eine Erholung am US-Aktienmarkt nach starken Quartalszahlen der Suchmaschinenriesen Alphabet gab dem Kryptosektor zusätzlich Rückenwird. Ethereum (ETH) erholte sich um 14 Prozentpunkte, während Solana (SOL) und Ripple (XRP) rund zehn Prozent hinzugewinnen konnten. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.