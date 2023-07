FedNow Bringt die US-Zentralbank die CBDC durch die Hintertür?

Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) gelten als Konkurrenten für Bitcoin und Co. In Ländern wie China zeigen sie bereits ihr dystopisches Potenzial. In den USA ist man von der Einführung noch weit entfernt, erklärte der Chef der US-Notenbank Jerome Powell noch im März in einer Anhörung vor dem Kongress. Zahlungen in Echtzeit über die Zentralbank soll es aber trotzdem “schon sehr, sehr bald” geben. Dieser Zeitpunkt scheint jetzt gekommen. Und mit ihm vielleicht auch: eine CBDC durch die Hintertür.

Im “späten Juli” geht laut offiziellen Angaben FedNow an den Start. An dem neuen Bezahldienst arbeitet die Federal Reserve (Fed) bereits seit 2019. In den USA ermöglicht er bald “Zahlungen in Echtzeit, rund um die Uhr, jeden Tag des Jahres”, und zwar “unabhängig der Größe oder des geografischen Standortes”, so die Fed. Mit an Bord: 57 der größten US-Banken, die jüngst die “formale Testphase” abgeschlossen haben

FedNow als eine Art CBDC-System

FedNow ist im Grunde ein Netzwerk für Echtzeitzahlungen zwischen Banken und anderen Kreditinstituten. Es funktioniert ähnlich wie PayPal, wickelt Transaktionen aber in Sekundenschnelle ab und zu geringen Gebühren: von 0.01 bis hin zu einem US-Dollar, je nach Absender und Verwendungszweck. Der Bezahldienst setzt dabei auf einen internationalen Standard für digitalen Zahlungsverkehr, den auch Kryptos wie Ripple oder Stellar nutzen. Außerdem ist der Dienst 24/7 verfügbar.

Die Knotenpunkte (“Nodes”) des Netzwerkes bilden Institute, die ein Master-Konto bei der US-Notenbank halten. Wird eine Zahlung angefordert, benachrichtigt das entsprechende Institut die Empfängerbank, die daraufhin das Konto des jeweiligen Nutzers gutschreibt. Mit dem Start der ersten von sechs Phasen im Juli sollen nur Kern-Funktionen wie das Senden von Zahlungen möglich sein. Weitere sollen folgen.

In seiner ausgereiften Form funktioniert FedNow dann wie ein digitales Zentralbank-Währungssystem. Über ein Netzwerk von staatlich befugten Banken könnte die Federal Reserve Kontrolle und Übersicht über die Transaktionen der US-Bürger bekommen. Auf diesem Wege hätte die Zentralbank so Zugriff auf die Funktionen einer CBDC, ohne selbst einen digitalen Dollar erschaffen zu müssen.

Privatsphäre ade

Die Implikationen dieser Technologie liegen schnell auf der Hand. Erlaubnisfrei wie Bitcoin und Co. ist das Zahlungsnetzwerk nicht. Geldtransfers sind standardmäßig auf 100.000 US-Dollar pro Person beschränkt und maximal auf 500.000 US-Dollar erweiterbar. Es soll keine Grenzen der möglichen Aufträge pro Tag geben. Wirklich Peer-to-peer, wie Bitcoin und Co. funktioniert FedNow nur auf Abwegen. Die Banken behalten ihre Rolle als Mittelsmann. Teilnehmende Institute sind dazu verpflichtet sind, Transaktionen zu verfolgen und “Berichte” darüber zu verfassen. So will man “betrügerische Aktivitäten” verhindern und verdächtige Nutzer aus dem Netzwerk ausschließen.

Es obliegt zunächst den Institutionen, welche Transaktionen sie als verdächtig einstufen. Stehen bestimmte Nutzer bei einer Bank auf der schwarzen Liste, können andere schnell nachziehen – mit Transaktionslimits und anderen Beschränkungen. “Ungewollte” Aktivitäten ließen sich leicht beseitigen. Privatsphäre, Datenschutz und Selbstbestimmtheit: Fehlanzeige.

Noch ist FedNow freiwillig

Noch präsentiert die Federal Reserve ihren Bezahldienst als nützliche Erweiterung zur bestehenden Infrastruktur. Wer nicht will, muss ihn nicht nutzen. Das könnte sich schon bald ändern. Nicht zufällig verkündete die Fed den Start FedNows zur selben Zeit, als die Bankenkrise in den USA mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) begann. Diese verdeutlichte vor allem Kunden kleinerer Regionalbanken, dass ihre Einlagen nur bei großen “Too-Big-To-Fail”-Banken unter dem Schutzschirm der Federal Reserve wirklich sicher sind. Sie könnten nun zu den großen Institutionen abwandern und unfreiwilligen Nutzern des FedNow-Netzwerkes werden, das der Nation in Zeiten der Krise eine sichere “Alternative” zum bröckelnden Bankenwesen anbietet. Im schlimmsten Fall wird diese freiwillige Alternative zum “einzigen Ausweg”.