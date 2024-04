Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Kong, wie das Sonic Update Fantoms die Blockchain in den Olymp der Layer-1s heben soll und welche spannenden Neuerungen auf das Projekt zukommen.

In diesem Artikel erfährst du: Wie es nach dem Multichain-Hack um Fantom steht

Wie bullish Fantoms Sonic Update ist

Welche Neuerungen auf die Blockchain zukommen

Noch vor einem Jahr sah es so aus, als hätte Fantoms letzte Stunde geschlagen. Die Implosion des Bridging-Potokolls Multichain hatte eine Kettenreaktion ausgelöst, an dessen Ende das Fantom-Ökosystem und seine Nutzer standen. Ein “schwerer Schlag”, wie selbst Gründer und Star-Entwickler Andre Cronje eingestand.

Doch das Team krempelte die Ärmel hoch und tat, was alle Krypto-Entwickler im Bärenmarkt so tun: bauen. Das Ergebnis: der FTM-Token ist seither um das Dreifache gewachsen. Mit entsprechenden technologischen Neuerungen will man nunmehr Solana den Rang als Hochleistungs-Blockchain ablaufen – Anzeichen eines Comebacks.

Auf der Paris Blockchain Week 2024 sprach BTC-ECHO mit dem CEO der Fantom Foundation, Michael Kong, zu allen Hintergründen.

