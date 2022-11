Dennis Austinat gibt seine Funktion als Deutschlandchef beim Online-Broker eToro auf. Über die genaueren Gründe ist bislang noch nichts bekannt. FinanceFWD berichtete zuerst über den Abgang.

2016 übernahm Austinat die Leitung über die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er baute den Standort aus und führte unter anderem den Handel mit Kryptowährungen ein. Mittlerweile bietet der Broker 16 verschiedene Coins und Token an. Laut Unternehmensangaben zählt der in Israel ansässige Broker mittlerweile knapp 30 Millionen Kunden – davon schätzungsweise zwei Millionen in Deutschland.

Der Abgang Austinats kommt plötzlich, angesichts der wachsenden Probleme bei eToro aber nicht überraschend. So verließen im Jahr 2022 bereits mehrere wichtige Personalien das Unternehmen, wie BTC-ECHO aus Kreisen des Unternehmens erfuhr. Unter anderem ging der ehemalige Manager Michael Wild im Januar und heuerte als Deutschlandchef bei Binance an. Im März und Mai folgten die zuständigen Geldwäschebeauftragten der Firma. Kurz darauf schmiss auch die Neubesetzung der Stelle hin. Darüber hinaus gingen die Chefs der Risiko- und Marketingabteilung. Laut Insidern soll die gesamte Geldwäsche-Abteilung mittlerweile gegangen sein. Die Risikoprüfung übernehme der Kundendienst. Allgemein herrsche aktuell ein “toxisches Arbeitsumfeld” am deutschen Standort, so die Quellen gegenüber BTC-ECHO.

Mitarbeiterentlassungen wegen geplatztem SPEC-Deal

Allgemein scheint der Broker immer mehr auf turbulente Zeiten zuzusteuern. Laut FinanceFWD sollen die Downloads der Trading-App in Deutschland zuletzt stagniert haben. Abseits dessen entließ eToro aufgrund der angespannten Marktsituation 100 Mitarbeiter. Ein Übernahme-Deal platzte in letzter Sekunde, weil die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC ihr Veto einlegte. Der Deal sollte die Unternehmensbewertung auf zehn Milliarden US-Dollar bringen.

