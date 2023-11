In der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen ist es oft der Vergleich mit den direkten Konkurrenten, der die Wahrnehmung und Bewertung eines Blockchain-Netzwerks prägt. So hat Ethereum, als größte Smart-Contract-Plattform am Krypto-Markt, in diesem Jahr ein respektables Wachstum von 77 Prozent verzeichnet. Im Lichte der beeindruckenden Kursgewinne von Bitcoin mit 131 Prozent und Solana mit 376 Prozent, scheint dieses Wachstum jedoch fast bescheiden. Die Zahlen malen ein Bild von Ethereum, das zwar kontinuierlich zulegt, jedoch in der Riege der High-Performer des Marktes nicht ganz vorn mitspielt. Doch dieser direkte Vergleich könnte täuschen und ein Wendepunkt könnte bevorstehen.

Hinter den Kulissen – auf der Blockchain – deuten aktuelle Entwicklungen nämlich darauf hin, dass ETH vielleicht kurz vor einem eigenen, spektakulären Aufschwung steht. Wir haben uns die Daten angeschaut und zeigen euch, was bei Ethereum gerade los ist.

