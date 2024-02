Ethereum (ETH) gelang es in dieser Woche zwar im Gegensatz zu Bitcoin (BTC) bisher nicht ein neues Jahreshoch zu genieren, jedoch wirkt der Ether-Chart weiterhin sehr stabil und die Bullen haben das Zepter weiter fest in der Hand. Anleger könnten in den kommenden Monaten zunehmend auf die zweitgrößte Kryptowährung setzen und auch hier auf eine Spot-ETF Zulassung spekulieren. Dass die Käuferseite den Make-or-Break-Bereich zwischen 2.120 US-Dollar und 2.166 US-Dollar trotz des Kursrücksetzers von Bitcoin in der zweiten Januarhälfte abermals verteidigen konnten, untermauert das bullishe Chartbild zusätzlich.

Welche Chartniveaus Anleger für den Kurs von Ethereum in den kommenden Handelswochen im Blick haben sollten, wird im Folgenden analysiert.