Schock-Prognose 

Warum Wall Street ETH und SOL für viel zu teuer hält

ETH auf 950, SOL auf 83 Dollar? Ein neues Modell enthüllt: So radikal bewerten Profis den fairen Wert. Das steckt hinter der düsteren Prognose.

Johannes Macswayed
SOL-Coin-Stapel vor einem dunklen Hintergrund mit Kursdiagrammen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ist SOL noch immer zu teuer? Wie Experten den Coin bewerten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Krypto-Metriken wie TVL und Co. für professionelle Investoren kaum eine Rolle spielen
  • Auf welche Metriken Anleger stattdessen schauen sollten
  • Wie hoch SOL und ETH bis 2030 steigen könnten

Layer-1-Blockchains wie Etehreum, Solana und Sui machen rund 84 Prozent der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung aus. Die Einsätze sind hoch. Und doch sind sich selbst die klügsten Köpfe der Branche uneins darüber, wie man diese Netzwerke eigentlich bewerten soll. Ein auf der Solana Breakpoint vorgestelltes Modell von Artemis-CEO Jon Ma versucht genau das. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Demnach wären ETH und SOL selbst nach einer Korrektur von mehr als 50 Prozent noch immer deutlich zu teuer. Das steckt wirklich dahinter. 

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Das könnte dich auch interessieren