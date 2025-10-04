App herunterladen
Vermögensaufbau mit Krypto-Sparplan  Ethereum für die Rente: So viel ETH solltest du sparen

Mit regelmäßigen Investitionen in Ethereum kannst du dir über die Jahre eine beachtliche Altersvorsorge aufbauen. So viele ETH könntest du für eine sorgenfreie Rente benötigen.

Steffen Guthardt
Teilen
Ethereum-Kurs4,536.20 $1.16 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme einer Ethereum-Münze, die auf mehreren anderen Kryptowährungsmünzen platziert ist, was die Präsenz von Ethereum auf dem Markt für digitale Währungen hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum scheint eine vielversprechende Altersvorsorge zu sein.

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Faktoren deinen Rentenbedarf an Ethereum beeinflussen
  • Wie sich die Nutzerzahl von Ethereum auf den Preis auswirken könnte
  • Wieso zwei Modelle 30 ETH für die Rente als gute Basis betrachten
  • Unter welchem Umständen dir bereits 2,5 ETH ausreichen könnten fürs Alter
  • Warum laut KI-Prognose 2 ETH pro Jahr angespart werden sollten

Die vergangenen 15 Jahre haben gezeigt, dass der Bitcoin-Preis trotz zwischenzeitlicher Korrekturen kontinuierlich steigt. Damit dient BTC durchaus als interessante Alternative oder Ergänzung, um sich für die Rente ein finanzielles Polster zu schaffen. Aber vielleicht investierst du lieber in Ethereum und stellst dir die Frage, ob sich der wertvollste Altcoin nach Marktkapitalisierung genauso gut als Altersvorsorge eignet. Die folgenden Modellrechnungen zeigen dir, wie viel Ethereum du anhäufen solltest, damit der Vermögensaufbau für das Alter ausreicht.

