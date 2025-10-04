In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Faktoren deinen Rentenbedarf an Ethereum beeinflussen
- Wie sich die Nutzerzahl von Ethereum auf den Preis auswirken könnte
- Wieso zwei Modelle 30 ETH für die Rente als gute Basis betrachten
- Unter welchem Umständen dir bereits 2,5 ETH ausreichen könnten fürs Alter
- Warum laut KI-Prognose 2 ETH pro Jahr angespart werden sollten
Die vergangenen 15 Jahre haben gezeigt, dass der Bitcoin-Preis trotz zwischenzeitlicher Korrekturen kontinuierlich steigt. Damit dient BTC durchaus als interessante Alternative oder Ergänzung, um sich für die Rente ein finanzielles Polster zu schaffen. Aber vielleicht investierst du lieber in Ethereum und stellst dir die Frage, ob sich der wertvollste Altcoin nach Marktkapitalisierung genauso gut als Altersvorsorge eignet. Die folgenden Modellrechnungen zeigen dir, wie viel Ethereum du anhäufen solltest, damit der Vermögensaufbau für das Alter ausreicht.
