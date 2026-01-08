In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb die Ethereum-Bullen nach dem jüngsten Fehlausbruch nun Flagge bekennen müssen
- Wieso zeitnah mit einer Richtungsentscheidung im Bereich der 20-Tagelinie zu planen ist
- Warum erst die Rückeroberung des Vormonatshochs weiteres Anstiegspotenzial entfachen würde
Nach einem starken Jahresauftakt kommt der Kurs von Ethereum (ETH) in den letzten 24 Handelsstunden erneut unter Druck und korrigiert zurück in Richtung 20-Tagelinie (EMA20). Ein nachhaltiger Befreiungsschlag scheint vertagt. Eine anhaltende Kursschwäche könnte den größten Altcoin zurück in Richtung der psychologischen Marke von 3.000 US-Dollar nachgeben lassen. Folgende Resistmarken müssen zeitnah zurückerobert werde, um die Gefahr eines anhaltenden Abverkaufs zu stoppen.
