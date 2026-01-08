Die Kryptowährung Ethereum (ETH) kann trotz eines starken Jahresauftakts keinen nachhaltigen Befreiungsschlag initiieren. Droht jetzt der nächste Abverkauf? Diese Kursszenarien sind möglich.

Ethereum-Prognose: Warum der ETH-Kurs auf wackligen Beinen steht

In diesem Artikel erfährst du: Weshalb die Ethereum-Bullen nach dem jüngsten Fehlausbruch nun Flagge bekennen müssen

Wieso zeitnah mit einer Richtungsentscheidung im Bereich der 20-Tagelinie zu planen ist

Warum erst die Rückeroberung des Vormonatshochs weiteres Anstiegspotenzial entfachen würde

Nach einem starken Jahresauftakt kommt der Kurs von Ethereum (ETH) in den letzten 24 Handelsstunden erneut unter Druck und korrigiert zurück in Richtung 20-Tagelinie (EMA20). Ein nachhaltiger Befreiungsschlag scheint vertagt. Eine anhaltende Kursschwäche könnte den größten Altcoin zurück in Richtung der psychologischen Marke von 3.000 US-Dollar nachgeben lassen. Folgende Resistmarken müssen zeitnah zurückerobert werde, um die Gefahr eines anhaltenden Abverkaufs zu stoppen.

