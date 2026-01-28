Der Ethereum-Kurs kämpft mit schwacher Nachfrage und notiert weiterhin unter 3.000 US-Dollar. Geringe Marktaktivität und niedrige Transaktionskosten im Ethereum-Netzwerk prägen das aktuelle Marktbild.

Ethereum-Prognose: Diese Alarmsignale sendet das Netzwerk

Ethereum-Prognose: Diese Alarmsignale sendet das Netzwerk

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Ethereum-Kurs unter 3.000 US-Dollar feststeckt

Was Order-Flow-Daten über die aktuell fehlende Marktaktivität zeigen

Weshalb ETF-Abflüsse den Druck auf Ethereum erhöhen

Warum selbst massive Wal-Käufe den Kurs nicht stabilisieren

Was historisch niedrige Transaktionskosten über den Zustand von Ethereum verraten

Ethereum notiert zum Zeitpunkt dieser Analyse bei rund 2.900 US-Dollar und bleibt damit klar unter der wichtigen Zone von 3.000 US-Dollar. Der Kurs steht weiter unter Druck und findet bislang keine ausreichende Nachfrage, um sich nachhaltig nach oben abzusetzen. Sowohl auf Markt- als auch auf Netzwerkebene zeigen die Daten derzeit Zurückhaltung.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.