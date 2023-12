Ethereum skaliert dank Layer-2-(L2)-Netzwerken immer schneller. Mittlerweile verarbeiten Arbitrum, Optimism und Co. knapp fünfmal so viele Transaktionen pro Sekunde (TPS) wie die Ethereum Mainchain.

Es scheint wahrscheinlich, dass diese Entwicklung im Jahr 2024 weiter an Fahrt gewinnt, da die Ethereum Mainchain bereits jetzt erneut mit hohen Transaktionsgebühren zu kämpfen hat und immer mehr User zu L2-Netzwerken abwandern. Allein seit dem 1. Januar 2023 konnte das Total Value Locked von weniger als fünf Milliarden US-Dollar auf zu Redaktionsschluss über 18 Milliarden US-Dollar ansteigen. Damit ist das Total Value Locked der L2s fast 4-mal so hoch wie das TVL in Solana.

Getrieben durch einen Krypto-Bullrun, immer größere Adoption und insbesondere das Ethereum EIP-4844 Upgrade, das die Skalierbarkeit und Effizienz der L2s im ersten Quartal 2024 weiter verbessern soll, scheint es wahrscheinlich, dass 2024 das Jahr der L2s wird. Wir haben uns daher einige der vielversprechendsten Projekte angeschaut und erklären euch, welche Projekte im nächsten Jahr hohe Gewinne einfahren könnten.