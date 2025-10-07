App herunterladen
Neues Allzeithoch im Oktober? Ethereum im “Uptober”: Knackt der Ether-Kurs die 5.000-US-Dollar-Marke?

Ethereum nimmt Fahrt auf. Steigende ETF-Zuflüsse und wachsende On-Chain-Aktivitäten zeigen: der Uptober könnte sich für ETH-Anleger noch auszahlen.

Josip Filipovic
Ethereum-Kurs4,508.29 $-3.88 %
Eine goldfarbene Ethereum-Münze zeigt das Ethereum-Logo und den Namen vor einem verschwommenen, bunten Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Knackt Ethereum die 5.000 US-Dollar Marke im Oktober?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie sich Ethereums Performance historisch von der von Bitcoin unterscheidet
  • Welche Rolle Treasury-Unternehmen bei der Kursentwicklung spielen
  • Was On-Chain-Daten über Aktivität und Nachfrage im Netzwerk sagen
  • Weshalb der Ethereum-Kurs gute Chancen hat, die 5.000-US-Dollar-Marke zu knacken

Der Oktober macht seinem Ruf als “Uptober“ bislang alle Ehre. Bitcoin erreichte am frühen Sonntagmorgen ein neues Allzeithoch und bestätigte damit den saisonal starken Start ins vierte Quartal. Doch während die Blicke der meisten Marktbeobachter traditionell auf die Krypto-Leitwährung gerichtet sind, stellt sich die Frage: Kann auch Ethereum in dieser Phase durchstarten und womöglich die Marke von 5.000 US-Dollar knacken? Ein Blick auf die aktuellen On-Chain-Daten zeigt: Vieles spricht dafür, dass sich auch Ethereum in einer vielversprechenden Ausgangsposition befindet.

