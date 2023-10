Ethereum (ETH) kann sich seit Ausbildung seines Verlaufstiefs am 11. September bei 1.532 US-Dollar spürbar erholen und erreichte in den letzten 24 Handelsstunden mit 1.765 US-Dollar ein neues 30-Tage Hoch. Die Kursschwäche der letzten Vormonate scheint vorerst abgelegt. Ein Grund ist in der möglicherweise zeitnahen Einführung mehrerer Ethereum Future ETFs zu sehen. Diese könnten für den Kurs der zweitgrößten Kryptowährung sowie für den Kryptomarkt insgesamt einen Gamechanger darstellen. Auch Grayscale gab unlängst bekannt, seinen Grayscale Ethereum Trust in einen Spot ETF umwandeln zu wollen.

Wie es im statistisch gesehen bullishen Handelsmonat für den Ether-Kurs weitergehen könnte, erfährst du in dieser Kursanalyse.

