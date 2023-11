Der Kurs von Ethereum (ETH) kann sich in den letzten Wochen spürbar erholen und kratzt erneut am Jahreshoch. Folgende Kursmarken werden nun charttechnisch relevant.

Ethereum (ETH) scheint seine relative Schwäche gegenüber Bitcoin (BTC) zuletzt abgelegt zu haben. In den letzten 30 Handelstagen ging es um 32 Prozent gen Norden, davon allein 8 Prozent in der Vorwoche. Damit stieg die Nummer zwei unter den Kryptowährungen sogar deutlicher gen Norden als Bitcoin. Der Ether-Kurs erreichte in der Spitze die Zone um das bisherige Jahreshoch aus dem April um 2.140 US-Dollar. Was sind die Gründe dafür und welche relevanten Chartmarken gilt es für Anleger, jetzt im Blick zu haben?

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen