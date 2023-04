Ethereum konsolidierte in den letzten 4 Handelstagen und zeigte seit dem Kursanstieg vom 10. März erstmalig deutlichere Zeichen einer Kursschwäche. Ein Grund ist in den Funding-Raten auf gehebelte Long-Wetten zu sehen. Eine große Anzahl an Tradern hatte zuletzt bullishe Wetten auf einen anhaltenden Kursanstieg von Ethereum eröffnet – ein gefundenes Fressen für Market-Maker, um diese Positionen durch größere Abverkäufe zu liquidieren. In den letzten 24 Handelsstunden korrigierte der Krypto-Markt nochmal deutlicher und gab den ersten wichtigen Support bei 2.072 US-Dollar vorerst auf. In der Folge rutschte der Kurs von Ethereum (ETH) zurück unter die psychologische Marke von 2.000 US-Dollar und taxiert aktuell mit 1.946 US-Dollar, unweit des letzten Ausbruchslevels um 1.913 US-Dollar. Laut Coinglass wurden in den letzten 24 Stunden gehebelte Positionen in einem Umfang von 31 Millionen US-Dollar liquidiert. Schwache Quartalszahlen des Autobauers Tesla am gestrigen Mittwochabend ließen Technologieanleger zusätzlich aufhorchen. Anleger sollten, wie in der neusten Bitcoin-Kursanalyse bereits erwähnt, den US-Dollarindex (DXY) im Blick haben, da eine Kursstärke des US-Dollars Gegenwind für den Krypto-Space bedeuten dürfte.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Ether-Kurs: Bullishe Kursziele

Bullishe Kursziele: 2.013 USD, 2.072 USD, 2.147 USD, 2.305/2.458 USD, 2.694/2.815 USD

Nun gilt es für die Käuferseite kurzfristig den grünen Supportbereich zwischen 1.913 US-Dollar und 1.882 US-Dollar zu verteidigen, um eine Korrekturausweitung bis mindestens 1.822 US-Dollar zu verhindern. Hier findet sich der Supertrend im Tageschart.

Erst wenn Ethereum die wichtige Chartmarke bei 2.013 US-Dollar wieder überwinden kann, ist ein Retest des gebrochenen Supports bei 2.072 US-Dollar einzuplanen. An diesem Make-or-Break Level kommt es zu einer Vorentscheidung. Gelingt eine Rückeroberung dieses Kursniveaus, könnten die Bullen das Jahreshoch bei 2.146 US-Dollar erneut anvisieren.

Erst wenn das markante Verlaufstief vom 24. Januar 2022 bei 2.161 US-Dollar ebenfalls durchbrochen ist, rückt die mittelfristige Zielzone zwischen 2.305 US-Dollar und 2.458 US-Dollar in den Fokus der Investoren. Hier findet sich die Abrisskante vor dem starken Abverkauf im Mai 2022. In diesem Bereich ist mit erneuten Gewinnmitnahmen zu rechnen.

Das maximale übergeordnete Kursziel für Ethereum lautet unverändert 2.694 US-Dollar. Neben der wichtigen alten Supportmarke aus dem Mai des Vorjahres findet sich hier das Golden Pocket der kompletten Kursbewegung ausgehend vom Allzeithoch.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.913/1.885 USD, 1.822 USD, 1.791/1764 USD, 1.716 USD, 1.687/1.663 USD, 1.588 USD/1.560 USD, 1.476 USD, 1.416/1.371 USD

Die Bären holten in den letzten Tagen zum Gegenschlag aus. Wie in der letzten Kursanalyse vom 13. April angesprochen, musste die Verkäuferseite einen nachhaltigen Ausbruch über das Hoch aus dem August des Vorjahres zwingend abwenden. Kurzfristig scheint dieses geglückt. Am gestrigen Mittwoch, dem 19. April, korrigierte der Ether-Kurs um acht Prozentpunkte zurück unter die 2.000 US-Dollar, bevor eine erste Stabilisierung einsetzte.

Solange Ethereum nun unter der 2.013 US-Dollar gedeckelt bleibt und zeitnah auch die Marke von 1.885 US-Dollar unterschritten wird, dürfte Ethereum den Kreuzsupport bei 1.822 US-Dollar anvisieren. Neben einem wichtigen horizontalen Support verläuft hier auch der EMA50 (orange). Die Käuferseite muss hier dagegenhalten.

Bricht dieses Kursniveau auf Tagesschlussbasis, weitet sich die Korrektur in den roten Supportbereich um das Apriltief aus. Der Support bei 1.764 US-Dollar dürfte aber nur kurzfristig Halt geben. Vielmehr ist ein Kursrücksetzer bis in die gelbe Unterstützungszone zwischen 1.716 US-Dollar und 1.663 US-Dollar einzuplanen.

Hier finden sich einige starke Unterstützungen. Allen voran das Golden Pocket der letzten Anstiegsbewegung sowie der EMA200 (blau) im Tageschart. Zudem war diese Zone im März das Sprungbrett für den Anstieg der letzten 4 Handelswochen. Daher stellt dieser Bereich aus charttechnischer Sicht kurzfristig als optimale Korrekturziel dar und könnte wie ein Magnet auf Ethereum wirken.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI rutschte durch den gestrigen Abverkauf in die neutrale Zone zwischen 45 und 55 ab. Solange die 45 nicht unterschritten wird, könnten die Bullen hier eine neue Anstiegsbewegung initiieren. Auch der MACD-Indikator droht bei einer anhaltenden Kursschwäche ein frisches Short-Signal auszubilden. Der RSI weist im 1-Stundenchart jedoch eine erste bullishe Divergenz auf. Ob dieses Signal ausreicht, um eine Bodenbildung oberhalb der 1.882 US-Dollar auszubilden, dürfte sich in den kommenden zwei Handelstagen zeigen.

Im Wochenchart weisen beide Indikatoren hingegen weiterhin Kaufsignale auf und bieten unverändert Raum für einen bullishen Kursverlauf von Ethereum in den kommenden Handelswochen.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,91 Euro.