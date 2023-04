Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) scheiterte in den letzten Tagen, sich nachhaltig oberhalb der psychologisch wichtigen Kursmarke von 30.000 US-Dollar festzusetzen. Am heutigen Mittwochmorgen korrigierte BTC temporär zurück an die 29.000 US-Dollar, bevor die Käuferseite den Kurs hier stabilisierte. Wie in der letzten Kursanalyse vom 14. April prognostiziert, wirkte der überkaufte Zustand in mehreren kürzeren Zeiteinheiten, eine Erholung des US-Dollarindex (DXY) sowie die bearishe Divergenz im 4-Stunden und Tageschart für eine Kurskonsolidierung.

Der Abverkauf in den letzten Handelsstunden von knapp über 30.000 US-Dollar zurück auf 29.000 US-Dollar führte laut Coinglass zu Liquidationen gehebelter Longpositionen in einem Umfang von rund 30 Millionen US-Dollar. Am übergeordnet bullishen Chartbild ändert dieses bisher jedoch nichts. Problematisch könnte es für Risiko-Assets erst werden, sollte der US-Dollar seine Erholung in den kommenden Wochen und Monaten weiter fortsetzen. Denn laut Bloomberg setzen Hedgefonds seit über einem Jahr erstmalig wieder auf einen deutlichen Anstieg des US-Dollars. Für zusätzliche Volatilität könnten die Quartalszahlen des US-Autobauers Tesla am heutigen Mittwochabend um 22:05 Uhr (MEZ) sorgen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bitcoin: Bullishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bullishe Kursziele: 29.783 USD, 30.508/31.061 USD, 31.755 USD, 32.403/32.938 USD, 34.748 USD, 35.561 USD, 36.587/37.452 USD, 40.019/40.851 USD

Der Bitcoin-Kurs erreichte mit 31.050 US-Dollar ein neues Jahreshoch und stieg fast punktgenau bis an das 261er-Fibonacci-Extension, bevor erste Anleger ihre Positionen glattstellten und vermehrt Short-Positionen eröffneten. In den letzten 24 Handelsstunden rutschte der Kurs von Bitcoin gleich mehrfach unter die 30.000 US-Dollar Marke ab und testet aktuell das alte Ausbruchslevel zwischen 29.232 US-Dollar und 28.70 US-Dollar. Solange die Bullen diesen Bereich per 4-Stunden Schlusskurs verteidigen können, ist jederzeit mit einem neuen Anstiegsversuch durch die Käuferseite zu rechnen.

Dafür muss Bitcoin sich in einem ersten Schritt per Tagesschluss über dem gelben Widerstandsbereich um 30.508 US-Dollar stabilisieren. Sodann wäre mit einem erneuten Test des Jahreshochs zu planen. Überwindet der Bitcoin-Kurs seinen bisherigen Höchstkurs dynamisch, rückt das nächste Kursziel bei 31.755 US-Dollar in den Blick. Hier verläuft momentan auch die kursbegrenzende aufsteigende Resistlinie ausgehend vom Hoch am 25. Februar. Um diesen Bereich zu durchbrechen, müssen die Bullen daher nachhaltig Stärke zeigen. Erst wenn Bitcoin diesen Bereich pulverisiert, ist ein Folgeanstieg bis in den nächsten relevanten Zielbereich zwischen 32.403 US-Dollar und 32.938 US-Dollar einzuplanen.

Das alte Verlaufstief vom 25. Januar 2022 bei 32.938 US-Dollar ist unverändert der nächste mittelfristige Zielbereich. Hier entscheidet sich, ob die Käufer die Kraft haben, Bitcoin weiter gen Norden zu schicken. Solange Bitcoin sich in der Folge oberhalb der 30.508 US-Dollar stabilisiert, ist der Aufwärtstrend weiter intakt. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 32.938 US-Dollar, dürfte der Bitcoin-Kurs das nächste Ziel bei 34.748 US-Dollar anvisieren.

Perspektivisch sollte ein Durchmarsch bis an das 361er-Fibonacci-Extension bei 35.594 US-Dollar folgen. Auch ein Folgeanstieg bis in die braune Widerstandszone zwischen 36.587 US-Dollar und 37.452 US-Dollar kann dann nicht ausgeschlossen werden. Hier dürfte Bitcoin zunächst scheitern.

Bearishe Bitcoin-Kursziele

Bearische Kursziele: 29.232 USD, 28.506 USD, 27.995/27.753 USD, 27.238 USD, 26.727/26.553 USD, 25.994 USD, 25.304/25.000 USD, 24.249/23.931 USD, 23.048 USD

Die Bären waren wieder einmal rechtzeitig zu Stelle und drückten Bitcoin und verhinderten eine Stabilisierung oberhalb der Kursmarke von 30.655 US-Dollar. Der heutige Rückfall unter die Marke 29.902 US-Dollar sorgte für einen Abverkauf bis auf 29.010 US-Dollar. Per 4-Stundenschlusskurs konnte sich Bitcoin jedoch wieder zurück über den wichtigen Support bei 29.232 US-Dollar erholen. Diesen Bereich gilt es für die Käuferseite nun zu verteidigen.

Fällt Bitcoin unter diesen Support zurück, ist ein Konsistenztest der Unterkante der roten Ausbruchszone wahrscheinlich. Spätestens an der 28.506 US-Dollar müssen die Bullen zur Stelle sein. Wird dieses Unterstützungslevel per Tagesschlusskurs durchbrochen, dürfte Bitcoin weiter bis in die grüne Unterstützungszone zwischen 27.995 US-Dollar und 27.753 US-Dollar nachgeben. Hier ist spätestens mit einer bullishen Erholungsbewegung zu planen, da auch der Supertrend im Tageschart in dieser Zone verläuft.

Wird dieser Bereich wider Erwarten aufgegeben, dürfte Bitcoin zunächst den Bereich um 27.238 US-Dollar anvisieren. Neben dem Verlaufstief vom 3. April findet sich hier auch der EMA50 (orange). Sollte auch dieser Support unterboten werden, kommt es zwischen 26.727 US-Dollar und 26.553 US-Dollar zu einer kurzfristigen Richtungsentscheidung. Mehrfach konnte die Käuferseite den BTC-Kurs hier stabilisieren.

Erst ein deutlicher Tagesschlusskurs darunter würde die Konsolidierung bis mindestens 25.994 US-Dollar ausweiten. Damit wäre ein Retest der blauen Unterstützungszone zwischen 25.304 US-Dollar und 25.000 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Diese Zone fungiert als starke Unterstützung und stellt unverändert ein interessantes Kaufniveau für die Bullen dar.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI kühlte sich im 4-Stundenchart zuletzt deutlich ab und fiel zurück in den überverkauften Bereich. Zudem weist er nun eine erste bullishe Divergenz auf. Das ist positiv zu werten für die Käuferseite. Auch im Tageschart ist der RSI-Indikator mit 55 nun zurück an der Oberkante der neutralen Zone. Im Bereich zwischen 45 und 55 ist mit einer neuen Gegenbewegung gen Norden zu planen. Der MACD-Indikator hat auf Tagesbasis jedoch auf Verkaufen gedreht. Ein erstes Warnsignal dafür, dass die Korrektur noch nicht vorbei sein könnte. Kaufsignal generiert und unterstützt die laufende Trendbewegung gen Norden.

Im Wochenchart weisen der RSI wie auch der MACD-Indikator unverändert Kaufsignale auf. Dass der RSI seine leichte Überhitzung aktuell etwas abbaut, ist perspektivisch zudem positiv zu werten, die aktuelle Kurskonsolidierung somit für längerfristig orientierte Anleger nicht überzubewerten.

