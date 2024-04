Nach dem Layer ist vor dem Layer: Das erste Layer-3-Netzwerk ist an den Start gegangen. Was das für das Ethereum-Ökosystem bedeutet.

Mit dem Erfolg von Memecoins auf der Coinbase Blockchain Base hat sich ein neuer Trend in der Ethereum-Welt entwickelt: die sogenannten Layer 3 (L3) Netzwerke. Ein anschauliches Beispiel hierfür ist der DEGEN Token. Dieser hat nicht nur schnell an Wert gewonnen, sondern auch viele Nutzer dazu gebracht, für ihre Transaktionen und den Handel auf eine spezielle L3-Plattform zu wechseln. Auf dieser Plattform verwenden sie DEGEN statt ETH, um die Kosten für Transaktionen zu senken, was das Ganze sogar günstiger als andere Blockchains wie Base, Arbitrum oder sogar Solana macht. Nutzer der Degenchain zahlen im Durchschnitt weniger als 0,01 Cent an Gebühren pro Transaktion.

L3-Netzwerke bauen auf ETH L2s wie Base oder Arbitrum auf. Im Gegensatz zu L2s, die Transaktionen außerhalb der ETH Mainchain verarbeiten, gehen L3-Netzwerke noch einen Schritt weiter. Sie verarbeiten Transaktionen außerhalb von L2s, leiten ihre Ergebnisse an L2s weiter, bevor sie letztlich auf der Ethereum Mainchain landen. Trotz einiger Bedenken bezüglich der Zentralisierung, Sicherheit und Liquiditätsfragmentierung markieren L3-Netzwerke einen Fortschritt für Ethereum, da sie das Netzwerk weiter skalieren.

Die neuesten Entwicklungen und wichtigsten News zum Thema ETH liest du in unserem kostenlosen Ethereum Report.