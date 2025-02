In diesem Artikel erfährst du: Warum das Bitcoin-Netzwerk laut Justin Drake in Gefahr schwebt

Wie hoch die Kosten für einen Netzwerkangriff sind – und wer ein Interesse daran hat

Warum Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko von Bitcoins Sicherheit überzeugt ist

Die Bitcoin Blockchain ist “verknöchert”, Proof of Work “im Arsch” und eine Attacke auf das Netzwerk durch China oder Russland “mit Leichtigkeit durchzuführen”. Die Analyse von Justin Drake über die Sicherheit der Bitcoin Blockchain liest sich stellenweise wie eine Grabrede. Eine vernichtende Netzwerkattacke, so der Ethereum-Entwickler, sei nicht nur möglich. Die Verlockung, eine solche durchzuführen, sei zudem groß. Aus finanziellen Gründen, aber auch, um diese als taktisches Mittel hybrider Kriegsführung einzusetzen. Einziger Ausweg sei eine Modernisierung des Netzwerks, was auf großen Widerstand stoßen dürfte. Nach Ansicht von Anatoly Yakovenko ist das aber auch gar nicht nötig. Bitcoin, so der Solana-Mitgründer, steuere ohnehin auf ein Proof-of-Stake-Verfahren.

