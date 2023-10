Das stark gewachsene Layer-2-Ökosystem Ethereums ist derzeit einer der größten USPs der Blockchain. Seit dem Merge im vergangenen Jahr gewannen Projekte wie Arbitrum, Optimism und ZKSync an enormer Beliebtheit. Deren TVL wuchs in dieser Periode auf heute 10,51 Milliarden US-Dollar an, erreicht derzeit jedoch ein vorläufiges Plateau.

Dennoch dürfte dank des Booms der Skalierungs-Technologie in Zukunft mit weiterem Wachstum zu rechnen sein.

Gesamtkapital in Ethereum-Layer-2-Netzwerken. Quelle: L2beat

Skalierungsfaktor: ETH Layer-2s werden schneller

Ein weiterer spannender Indikator, der die Fortschritte Ethereum-Skalierungs-Technologie veranschaulicht, ist der Skalierungsfaktor von Layer-2-Netzwerken. Wie man in der folgenden Grafik erkennen kann, wickeln Layer-2-Skalierungslösungen mittlerweile rund 5,65 Transaktionen (Rot) mehr pro Sekunde ab als die Ethereum Mainchain (Blau).

Vor einem Jahr wickelten L2-Netzwerke noch weniger Transaktionen pro Sekunde ab als die ETH-Mainchain. Auch bei diesem Indikator dürfte damit zu rechnen sein, dass er in den nächsten Monaten und im Laufe des Jahres 2024 weiter ansteigen könnte.

Mehr Trends, On-Chain-Daten und Analysen zum Thema DeFi findet ihr im neuen BTC-ECHO Ethereum Report.

ETH-Skalierungsfaktor im zeitlichen Verlauf. Quelle: L2beat

Layer-2: Das sind die Trends

Mit mehr als der Hälfte des Layer-2-TVLs dominiert Arbitrum diesen Sektor zwar weiter unangefochten. Doch trotz dieser Dominanz wird die Skalierungs-Technologie von Optimism immer beliebter und wird inzwischen von vielen Layer-2-Projekten bevorzugt.

Mit dabei: die BASE-Chain von Coinbase. Sie erfuhr das vermutlich rasanteste Wachstum aller L2s in den vergangenen Wochen, zurückzuführen auf den Hype um die Social App Friend.Tech. Gut vorstellbar, dass auch die neue Layer-2 opBNB von Binance – ebenfalls auf Optimism gebaut – ein ähnliches Wachstum sehen könnte.