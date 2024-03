In diesem Artikel erfährst du: Weshalb Ethereum (ETH) der Leitwährung Bitcoin (BTC) auf ein neues Allzeithoch folgen dürfte

Welche Kursmarken in den kommenden Wochen relevant sein werden

Wieso Ethereum noch Platz gen Norden aufweist

Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum (ETH) stieg in den letzten Tagen stetig weiter gen Norden und erreichte ein neues Jahreshoch bei 4.084 US-Dollar. Seit Jahresbeginn legte der Ether-Kurs damit um bemerkenswerte 76 Prozentpunkte im Wert zu. Durch den Anstieg in den letzten Handelstagen erreichte der Ether-Kurs zudem den nächsten relevanten Zielbereich um das übergeordnete 78er-Fibonacci-Retracement der kompletten Korrekturbewegung. Der seit Mitte Januar laufende Aufwärtstrend ist somit vorerst weiter in vollem Gange.

Stabilisiert sich Ethereum in den kommenden Tagen oberhalb der psychologischen relevanten 4.000 US-Dollar Marke, rücken für die Anleger folgende Chartniveaus in den Blick.